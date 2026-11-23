जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना उद्यमियों के लिए नई उड़ान का जरिए बन गई है। इसका प्रमाण प्रमाण नई दिल्ली के भारत मंडपम (प्रगति मैदान) में चल रहे 45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में देखने को मिल रहा है।

यहां जनपद के कस्बा जोया निवासी उद्यमी फैसल पाशा के पुश्तैनी नमकीन और भुजिया ने देशभर के ग्राहकों को दीवाना बना दिया है। फैसल ने शुरुआती चार दिनों में ही कुल 1,579 पैकेट बेचकर बड़ी सफलता दर्ज की है। मेला के पहले दिन 300, दूसरे दिन 340, तीसरे दिन 440 व चौथे दिन रिकार्ड 499 पैकेट बिके और अधिकतम बिक्री 44,700 रुपये तक पहुंच गई। सरकार ने ओडीओसी योजना के तहत स्टाल शुल्क पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की है।

हाल नंबर दो स्थित यूपी पवेलियन के ओडीओसी खंड में स्टाल नंबर 27 के कुल 1,77,000 रुपये के शुल्क में से सरकार ने 1,32,750 रुपये की सब्सिडी दी है, जबकि फैसल पाशा को केवल 25 प्रतिशत यानी 44,250 रुपये का अंशदान जमा करना पड़ा।

उद्यमी के मुताबिक- कारोबारी स्तर पर इंदिरापुरम के एक माल के प्रबंधक ने स्टाल पर पहुंचकर बिक्री पर मार्जिन के आधार पर निश्शुल्क स्पेस देने की पेशकश की है। इसके अलावा दिल्ली के दो-तीन अन्य माल के साथ रागी व अन्य उत्पादों की व्हाइट लेबलिंग के ऑर्डर पर बातचीत अंतिम दौर में है। मेले में दो-तीन बीटूबी डीलरों के साथ ही दिल्ली के विभिन्न इलाकों से फ्रेंचाइजी लेने के इच्छुक कारोबारियों ने भी संपर्क कर अपने कार्ड साझा किए हैं, जिससे नियमित व्यापार के नए रास्ते खुलने की प्रबल संभावना बन गई है।

मिलेट्स के चार नए ''विंटर स्पेशल'' फ्लेवर और आयल-फ्री स्वाद का जादू फैसल पाशा इस बार मोटे अनाज (मिलेट्स) पर आधारित चार नए ''विंटर स्पेशल'' बेक्ड फ्लेवर लेकर पहुंचे हैं। इनमें ज्वार पुदीना, चटपटा बाजरा, पैरी-पैरी सोया और चीजी रागी शामिल हैं, जिनमें सबसे अधिक मांग ज्वार, बाजरा और रागी की बनी हुई है।