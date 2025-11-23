Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हसनपुर में सड़क हादसा: तीन वाहन आपस में भिड़े, गुड़ भरा ट्रक पलटा; तीन घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    शनिवार रात हसनपुर-गजरौला मार्ग पर दीपपुर गेट के पास तीन वाहन टकरा गए, जिसमें गुड़ से भरा एक ट्रक पलट गया। बिजनौर से प्रयागराज जा रहा ट्रक ओवरटेक करने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चालक और हेल्पर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हसनपुर गजरौला मार्ग पर दीपपुर गेट के पास दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से चालक को निकलते राहगीर

    राशिद चौधरी, हसनपुर। कोतवाली क्षेत्र में हसनपुर गजरौला मार्ग पर दीपपुर गेट के नजदीक शनिवार रात तीन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के दौरान गुड़ से भरा ट्रक पलट गया इसके चालक परिचालक घायल हो गए।

    जनपद बिजनौर के चांदपुर निवासी चालक मुहम्मद उमर एवं परिचालक लियाकत अपने ट्रक में चांदपुर मंडी से गुड़ भरकर प्रयागराज जा रहे थे। रास्ते में हसनपुर गजरौला मार्ग पर दीपपुर गेट के पास आगे चल रही कार ने कैंटर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस दौरान अनियंत्रित होकर तीनों वाहन आपस में भिड़ गए तथा ट्रक सड़क किनारे पलट गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंभीर घायलों को किया रेफर

    घायल चालक परिचालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है।

    प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि हादसे में ट्रक पलटने से चालक परिचालक घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।