हसनपुर में सड़क हादसा: तीन वाहन आपस में भिड़े, गुड़ भरा ट्रक पलटा; तीन घायल

राशिद चौधरी, हसनपुर। कोतवाली क्षेत्र में हसनपुर गजरौला मार्ग पर दीपपुर गेट के नजदीक शनिवार रात तीन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के दौरान गुड़ से भरा ट्रक पलट गया इसके चालक परिचालक घायल हो गए।

जनपद बिजनौर के चांदपुर निवासी चालक मुहम्मद उमर एवं परिचालक लियाकत अपने ट्रक में चांदपुर मंडी से गुड़ भरकर प्रयागराज जा रहे थे। रास्ते में हसनपुर गजरौला मार्ग पर दीपपुर गेट के पास आगे चल रही कार ने कैंटर को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस दौरान अनियंत्रित होकर तीनों वाहन आपस में भिड़ गए तथा ट्रक सड़क किनारे पलट गया।