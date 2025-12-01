व्यापारी पर हमले के मामले में तीन युवक गिरफ्तार, CCTV फुटेज के आधार पर हुई आरोपियों की पहचान

संवाद सूत्र, कैसरा/मंडी धनौरा। दिनदहाड़े किराना व्यापारी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। तीनों पर शांति भंग की कार्रवाई की गई है। उधर लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यापारी पर भी शांति भंग की कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



घटना शुक्रवार की दोपहर हुई थी, जब तीन नकाबपोश युवक बाइक से कैसरा गांव स्थित परचून की दुकान पर पहुंचे थे। दुकान में प्रवेश करते ही आरोपितों ने व्यापारी के साथ मारपीट की थी। इसके बाद युवक मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया था व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। फुटेज में दिखाई दे रहे चेहरों व गतिविधियों के आधार पर तीन युवकों की शिनाख्त कर उन्हें पकड़ा गया।