विधायक के फॉर्म हाउस पर गैंगरेप केस: CRPF इंस्पेक्टर और दारोगा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई, बिजनौर जेल में हैं आरोपित

जागरण संवाददाता, अमरोहा। विधायक उमेश कुमार के फार्म हाउस पर हरियाणा की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपित सीआरपीएफ के निरीक्षक लालाराम यादव और हसनपुर कोतवाली में तैनात दारोगा संजय तोमर की जमानत अर्जी पर मंगलवार (आज) को सुनवाई होगी। जबकि अदालत ने आरोपित सिपाही प्रमोद कुमार की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली है। जिसका फैसला सुरक्षित रखा गया है।

22 सितंबर 2026 की रात को हुआ था गैंगरेप दरअसल 22 सितंबर 2026 की रात को हरियाणा के फतेहाबाद निवासी युवती ने हसनपुर के गांव झुलपुरी स्थित उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश शर्मा के फॉर्म हाउस पर ले जाकर सीआरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल मोहित, निरीक्षक लालाराम यादव, हसनपुर कोतवाली में तैनात दारोगा संजय तोमर और सिपाही प्रमोद कुमार पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता की तहरीर पर चारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फिलहाल चारों आरोपित बिजनौर जेल में बंद हैं। इस मामले में बाद में विवेचना के दौरान एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई थीं।