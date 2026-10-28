रामपुर में शर्मसार करने वाली वारदात: मंदबुद्धि किशोरी से नोएडा ले जाकर गैंगरेप, जबरन मांस खिलाने और धर्म परिवर्तन का आरोप

जागरण संवाददाता, रामपुर। स्वार क्षेत्र की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने, धमकाकर अदालत में बयान दिलवाने और बाद में नोएडा ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है।

पीड़िता की बहन ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपित और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। एसपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शिकायत में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, जबरन मांस खिलाने, मारपीट करने और अश्लील वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। आरोप है कि किशोरी जब कक्षा दस में पढ़ती थी, तब छत से गिरने के कारण उसके सिर में गंभीर चोट लग गई थी।