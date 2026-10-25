रामपुर में पुलिस एनकाउंटर का खौफ, जमानत तुड़वाकर जेल जा रहे गो तस्कर

जागरण संवाददाता, रामपुर। गोवंशीय पशुओं को मांस बेचने के लिए मारने वाले गो तस्करों पर पुलिस सख्ती कर रही है। गोवंशीय पशु को मारने वाले अपराधी पुलिस मुठभेड़ में पकड़े जा रहे हैं। जनवरी माह से अब तक 24 गो तस्कर पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए, जिसमें 19 पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हुए हैं।

पुलिस के एनकाउंटर का खौफ इतना बढ़ गया है कि अब गो तस्कर खुद को जेल में अधिक सुरक्षित समझ रहे हैं। वे जमानतें तुड़वाकर जेल जा रहे हैं। इनमें एक गो तस्कर केमरी थाना क्षेत्र के मुहल्ला गौढी का शकील है। उसके खिलाफ वर्ष 2018 में केमरी थाने में गोवध निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में उसके ससुर बिलासपुर कोतवाली के पिपलिया गांव के हनीफ ने जमानत ली थी। 21 सितंबर को ससुर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर शकील की जमानत वापस ले ली। इस पर न्यायालय ने उसके वारंट जारी किए और उसे जेल भेज दिया।

दूसरा मामला सैफनी थाना क्षेत्र के ललवारा गांव के कासिम का है। उसका नाम गो तस्करी के मुकदमे में प्रकाश में आया था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी था। उसके तीन साथियों को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा था।

तीनों पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हुए थे, जिससे घबराकर 27 अगस्त को कासिम ने एक साल पुराने शस्त्र अधिनियम के मुकदमे में अपनी जमानत तुड़वा ली और जेल चला गया था। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह का कहना है कि पुलिस का खौफ अपराधियों में होना जरूरी है।

गोवंशीय पशुओं को मारने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि गो तस्करी के मुकदमों में जमानत पर चल रहे 10 अपराधी जमानतें तुड़वाकर जेल जा चुके हैं।