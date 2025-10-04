Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में पांच साल की मासूम से 9वीं के छात्र ने किया दुष्कर्म, रोती हुई बच्ची ने मां को बताई आपबीती

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:06 PM (IST)

    अमरोहा में घर के बाहर खेल रही पांच साल की मासूम के साथ कक्षा नौ के किशोर ने दुष्कर्म किया। मां को बेटी घटना स्थल के बाहर रोती मिली। यह मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाला व्यक्ति दिल्ली में मजदूरी करता है। गांव में पत्नी व चार बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी पांच साल की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    किशोर छात्र ने पांच साल की मासूम संग किया दुष्कर्म।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। घर के बाहर खेल रही पांच साल की मासूम के साथ कक्षा नौ के किशोर ने दुष्कर्म किया। मां को बेटी घटना स्थल के बाहर रोती मिली। यह मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाला व्यक्ति दिल्ली में मजदूरी करता है। गांव में पत्नी व चार बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी पांच साल की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव के ही रहने वाले व्यक्ति का मकान पीड़ित परिवार के घर से लगभग सौ मीटर दूरी पर बन रहा है। व्यक्ति का 13 साल का बेटा जोकि कक्षा नौ का छात्र है, शुक्रवार दोपहर बाद वहां आया हुआ था। उसी दौरान मजदूरी की बेटी घर के बाहर खेल रही थी।

    आरोपित ने मासूम को टाफी दिलाने का झांसा दिया तथा पास ही स्थित खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसी दौरान मजदूर की पत्नी ने देखा कि घर के बाहर खेल रही उसकी बेटी नजर नहीं आ रही। उसने तलाश शुरू की तो खंडहर के पास बेटी रोती हुई मिली।

    रक्तस्राव के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था। मां उसे उठा कर घर लाई तथा स्वजन को भी बुला लिया। पूछताछ ने मासूम ने घटनाक्रम बताया। मासूम का उपचार निजी चिकित्सक के यहां चल रहा है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि बाल अपचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा गया है।