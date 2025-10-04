यूपी में पांच साल की मासूम से 9वीं के छात्र ने किया दुष्कर्म, रोती हुई बच्ची ने मां को बताई आपबीती

अमरोहा में घर के बाहर खेल रही पांच साल की मासूम के साथ कक्षा नौ के किशोर ने दुष्कर्म किया। मां को बेटी घटना स्थल के बाहर रोती मिली। यह मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाला व्यक्ति दिल्ली में मजदूरी करता है। गांव में पत्नी व चार बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी पांच साल की है।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। घर के बाहर खेल रही पांच साल की मासूम के साथ कक्षा नौ के किशोर ने दुष्कर्म किया। मां को बेटी घटना स्थल के बाहर रोती मिली। यह मामला देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाला व्यक्ति दिल्ली में मजदूरी करता है। गांव में पत्नी व चार बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी पांच साल की है।

गांव के ही रहने वाले व्यक्ति का मकान पीड़ित परिवार के घर से लगभग सौ मीटर दूरी पर बन रहा है। व्यक्ति का 13 साल का बेटा जोकि कक्षा नौ का छात्र है, शुक्रवार दोपहर बाद वहां आया हुआ था। उसी दौरान मजदूरी की बेटी घर के बाहर खेल रही थी।

आरोपित ने मासूम को टाफी दिलाने का झांसा दिया तथा पास ही स्थित खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। उसी दौरान मजदूर की पत्नी ने देखा कि घर के बाहर खेल रही उसकी बेटी नजर नहीं आ रही। उसने तलाश शुरू की तो खंडहर के पास बेटी रोती हुई मिली।