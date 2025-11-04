Language
    70 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अकबरुद्दीन ने जीता गोल्ड मेडल, दिल्ली में हुआ था आयोजन

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:19 PM (IST)

    अमरोहा के 70 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अकबरुद्दीन मुगल ने दिल्ली में आयोजित टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। प्रहार टाइगर कप-3 ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अकबरुद्दीन के साथ उनके कई शिष्यों ने भी गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। इस उपलब्धि से उनके घर में जश्न का माहौल है।

    70 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अकबरउद्दीन ने जीता गोल्ड मेडल।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला मुल्लाना निवासी ताइक्वांडो खिलाड़ी 70 वर्षीय मास्टर अकबरुद्दीन मुगल ने एक बार फिर दिल्ली में आयोजित टूर्नामेंट में ओपन खेलते हुए गोल्ड मेडल झटक कर शहर का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि से जहां उनके घर में जश्न का माहौल है, वहीं उन्हें बधाई देने वालों सिलसिला भी जारी है।

    अकबरुद्दीन मुगल के साथ उनके खिलाड़ियों ने भी इस टूर्नामेंट में कई गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। प्रहार टाइगर कप-3 ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ला विकासपुरी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

    जिसमें अमरोहा ताइक्वांडो फाउंडेशन के सीनियर सिटीजन कैटेगरी में मास्टर अकबरुद्दीन ने भी प्रतिभाग किया था। जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।

    इसके अलावा हनीया फातिमा, मरियम फातिमा, हुमैरा फातिमा, सुवैला कासिम, शुमाइला, सुहाइमा खान, बुरहान, वंशिता मेहर, राफिया नकवी व माहिरा ने गोल्ड तो वानिया खान, आइना मेहताब, उमराह खान, मोहम्मद उजैर ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है।