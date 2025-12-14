एसपी अमित आनंद की कार्रवाई: दारोगा, दो सिपाही और महिला ने पूर्व प्रधान के बेटे से वसूले सवा लाख; चारों पर FIR

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पूर्व प्रधान के बेटे को कॉल कर बुलाने के बाद उन्हें कार में बैठा कर गजरौला ले गए। एक दारोगा, दो सिपाही व एक महिला ने उन्हें गजरौला स्थित एक मकान में बंद कर लिया और दुष्कर्म के मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। पांच लाख की मांग की, लेकिन सवा लाख रुपये लेकर छोड़ दिया। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। जिस पर एसपी के आदेश चारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दारोगा, दो सिपाही व महिला ने पूर्व प्रधान के बेटे से वसूले सवा लाख



जनपद संभल के थाना एचौड़ा कंबोह के गांव हाजीपुर निवासी अनीस अहमद पूर्व प्रधान हैं। उनके बेटे नईम का आरोप है कि 11 दिसंबर को उनके पास एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और गांव जोई स्थित निर्माणाधीन पुलिस लाइंस के सामने बुलाया, कहा था कि उनके विरुद्ध एक महिला दुष्कर्म की तहरीर लेकर आई है।

दारोगा, सिपाही और महिला पहले से थे मौजूद नईम अपने साथी अहसान को लेकर वहां पहुंचे। जहां पहले से दारोगा नितिन कुमार, दो सिपाही व बुर्का पहने एक महिला मौजूद थे। चारों नईम व अहसान को कार में बैठा कर गजरौला स्थित एक मकान में ले गए तथा बंद कर लिया। कहा कि महिला के साथ नईम ने दुष्कर्म किया है, उसकी तहरीर मिली है। यदि बचना चाहते हो तो पांच लाख रुपये मंगवा लो। नईम ने अपने पिता को काल कर पैसे लाने को कहा।

पुलिसवालों ने दी एनकाउंटर की धमकी इस दौरान नईम ने महिला से नकाब हटाने को कहा तो वह चली गई तथा पुलिस कर्मियों ने एनकाउंटर की धमकी दी। थोड़ी देर बाद नईम के पिता अनीस सवा लाख रुपये लेकर गजरौला पहुंचे और पुलिसकर्मियों के पैसे देकर उन्हें छुड़ाया। इसके बाद पीड़ित ने एसपी अमित कुमार आनंद से शिकायत की थी। जिस पर एसपी ने गजरौला पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।