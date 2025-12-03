Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संपत्ति विवाद में भाई बना हैवान: पहले गला घोंटा फिर सिर पर किए वार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्याकांड

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    अमरोहा में संपत्ति विवाद के चलते एक भाई ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरोपी ने गला घोंटने के बाद सिर पर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा: संपत्ति के विवाद में गुस्साए भाई ने छोटी बहन का गला दबाकर हत्या की थी। इस पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो सिर पर राड से वार किया तथा नुकीली वस्तु से भी चेहरे व गले पर वार कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं आरोपित को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ राजफाश, किया अंंतिम संस्कार


    सोमवार को देहात थाना क्षेत्र के गांव नन्हेड़ा अलियारपुर में रहने वाले स्व. भगवान दास के इकलौते बेटे श्यौराज सिंह ने सबसे छोटी बहन संयोगिता की हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देकर वह फरार हो गया था। इस घटना के पीछे पिता की मौत के बाद बहन-भाई के बीच संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद प्रमुख कारण रहा। सोमवार रात ही श्यौराज सिंह के विरुद्ध उसकी मां हुकम देवी ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए तीन टीम गठित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मंगलवार को संयोगिता के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।


    आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्यौराज सिंह ने पहले संयोगिता का गला दबाकर हत्या की थी। इतने से भी उसका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ तो श्यौराज सिंह ने सिर में किसी भारी वस्तु से हमला किया। जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गई। फिर किसी नुकीली चीज से हमला कर गाल व गले पर जख्म किया। कुल मिलाकर संयोगिता के सिर व चेहरे पर चार जख्म बने मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने तिगरी घाट पर मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया है। उधर मंगलवार शाम को पुलिस ने आरोपित श्यौराज सिंह को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है।


    पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया है। जल्दी ही आरोपित को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कर दिया जाएगा। - सनोज प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक।