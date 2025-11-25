जागरण संवाददाता, अमरोहा। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से सोमवार रात चोरी की गई एटीएम को बदमाश रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी के जंगल में फेंक गए। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने मशीन देखी तो पुलिस को सूचना दी। अब अमरोहा पुलिस की तीन टीम बदमाशों का सुराग लगाने में जुट गई हैं। टोल प्लाजा से डेढ़ घंटा की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने ले ली है।

दरअसल, सोमवार रात बदमाश मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एटीएम उखाड़ कर ले गए थे। जिसकी जानकारी मुरादाबाद पुलिस को मंगलवार सुबह को हुई। उधर मगंलवार सुबह रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी के ग्रामीण जब खेतों पर निकले तो उन्हें गांव के लगभग एक किमी. दूर अमरोहा रोड पर मुख्य सड़क से कच्चे रास्ते पर 400 मीटर दूर गन्ने के खेत में एटीएम पड़ी मिली। थोड़ी ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई।

ग्रामीणों की सूचना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ अभिषेक यादव भी आ गए थे। हालांकि उस समय तक मुरादाबाद की घटना की जानकारी मिल चुकी थी। लिहाजा अमरोहा पुलिस ने मुरादाबाद पुलिस को सूचना दे दी। अतरासी के जंगल में एटीएम मिलने के बाद यह तो साफ हो गया कि बदमाश कार से हाईवे पर टोल प्लाजा होते हुए यहां तक पहुंचे हैं। चूंकि मुरादाबाद में सोमवार रात तीन बजे की घटना बताई जा रही है तो अमरोहा पुलिस ने बदमाशों का पता लगाने के लिए टोल प्लाजा से रात तीन बजे से साढ़े चार बजे तक यानि डेढ़ घंटा की सीसीटीवी फुटेज ले ली है। जिसके माध्यम से बदमाशों की कार का पता लगाया जा रहा है। अमरोहा पुलिस की भी तीन टीम काम कर रही हैं।

पुलिस को गच्चा या अमरोहा की तरफ भागे बदमाश एटीएम चोरी करने वाले बदमाश हाईवे को छोड़ कर जिस रूट पर पहुंचे तथा जंगल में एटीएम को छोड़ा है, उससे तो लगता है कि बदमाश यहां से अमरोहा की तरफ भागे होंगे। क्योकि अतरासी से यह मार्ग अमरोहा जा रहा है तथा सीधे बिजनौर को निकलता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पुलिस को गच्चा देने के लिए ऐसा किया है।

एटीएम को वहां छोड़ कर वापस हाईवे या फिर अतरासी से हसनपुर की तरफ गए हैं। इसके लिए पुलिस अतरासी से अमरोहा तथा अतरासी से हसनपुर की तरफ मार्ग पर लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही गजरौला में चौपला चौराहा व गढ़ टोल प्लाजा पर भी फुटेज ली गई हैं।