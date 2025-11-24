Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: एसआईआर में लापरवाही पर 25 बीएलओ को भेजा गया नोटिस, SDM ने दी कार्रवाई की चेतावनी

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में गणना प्रपत्र भरवाने में लापरवाही बरतने पर एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी ने 25 बीएलओ को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी बीएलओ का कार्य अत्यंत पिछड़ रहा है। कार्य में शिथिल गति में सुधार के लिए दो दिन का समय देते हुए स्पष्टीकरण तलब कर हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, हसनपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में गणना प्रपत्र भरवाने में लापरवाही बरतने पर एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी ने 25 बीएलओ को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी बीएलओ का कार्य अत्यंत पिछड़ रहा है। कार्य में शिथिल गति में सुधार के लिए दो दिन का समय देते हुए स्पष्टीकरण तलब कर हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम ने बीएलओ का कार्य देख रही केला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रविता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रोजी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, दीपक सफाई कर्मचारी, धीरेंद्र कुमार सहायक अध्यापक, बीना देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शशिबाला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महेश रोजगार सेवक, राजवीर शिक्षामित्र, सुखवीरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अमित सहायक अध्यापक, सुक्खनलाल शिक्षामित्र, रिंकल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मनीष सहायक अध्यापक, बोदल सिंह शिक्षामित्र, जयकरण शिक्षामित्र, चेनवती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रेमपाल नलकूप चालक, जयवती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, लाल सिंह शिक्षामित्र, प्रीति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्देश कुमार सहायक अध्यापक, मंजू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा मौर्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा शांति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस भेजा है।

    उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जाना है। सभी बीएलओ अपने क्षेत्र के गणना प्रपत्र भरकर डिजिटलाइज्ड कर दें। इस कार्य में लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।