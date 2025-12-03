Language
    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:01 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। घरेलू विवाद के बाद दुकानदार ने कमरे में बंद होकर खुद को गोली मार ली। स्वजन ने बगैर कार्रवाई मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है। यह घटना देहात थानाक्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाले किसान का बेटा पास के गांव में स्थित अड्डे पर बजरपुट की दुकान करता है। बताते हैं कि किसी बात को लेकर कई दिन से परिवार में विवाद चल रहा था।मंगलवार रात दुकानदार युवक इसी विवाद को लेकर तनाव में था। उसने कमरे में बंद होकर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बगैर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।

    चार युवकों ने छात्र का अपहरण कर फिरौती मांगी

    अमरोहा। मुरादाबाद के मझौला थानाक्षेत्र के सूर्य नगर निवासी अरुण ने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की है। इन दिनों वह अमरोहा नगर के सेंटर पर कोचिंग कर रहा है। सेंटर पर प्रशांत नाम के युवक ने भी प्रवेश के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि बुधवार दोपहर 12 बजे प्रशांत ने फार्म भरने के बहाने अरुण को गांधी मूर्ति चौराहे पर बुलाया था।

    इस दौरान प्रशांत के साथ तीन दोस्त और थे। चारों ने मिलकर अरुण को मिनी स्टेडियम के मैदान में ले गए तथा बंधक बना कर 3800 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। उससे और पैसों की मांग की। अरुण ने पैसे न होने का हवाला दिया तो आरोपितों ने कोचिंग सेंटर की मैनेजर प्राची उपाध्याय को कार कराई तथा 10 हजार रुपये ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। आरोपित प्राची उपाध्याय से फिरौती के पैसों की सौदेबाजी करते रहे।

    दो हजार से शुरू हुई सौदेबाजी 50 हजार रुपये तक पहुंच गई। पैसे न देने पर अरुण की हत्या की धमकी दी। प्राची उपाध्याय ने टीपी नगर चौकी पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाई। उस समय तक चारों युवक अरुण को लेकर नगर में मंडी धनौरा रोड स्थित ईदगाह के पास एक मकान में ले जाकर बंधक बना चुके थे।

    पुलिस के कहने पर प्राची उपाध्याय अपने स्टाफ के साथ ईदगाह के पास पहुंचीं और चारों अभियुक्तों को पैसे देने के बहाने बाहर बुला लिया। उसी दौरान पुलिस ने चारों को धरदबोचा तथा अरुण को छुड़ाया। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।