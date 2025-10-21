नामकरण संस्कार में चले लाठी-डंडे, डीजे पर डांस को लेकर भिड़े दो पक्षाें में सात घायल

राशिद चौधरी, हसनपुर। नामकरण संस्कार में डीजे पर डांस के दौरान दो पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी डंडे चल गए। जिसमें दोनों ओर से सात लोग घायल हुए हैं। तीन की हालत गंभीर होने की वजह से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है।

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर खुर्द का मामला, चार पर प्राथमिकी दर्ज मामला कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर खुर्द गांव का है। गांव निवासी यशपाल सिंह के बेटे के नामकरण के दौरान सोमवार देर रात युवक- युवतियां डीजे पर डांस कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक युवती पर छिटाकशी को लेकर कहासुनी के बाद लाठी डंडे चल गए। जिसमें ब्रह्मानंद, कैलाश, ऋषिपाल, नरोत्तम, कुंवर पाल, श्यौराज तथा दूसरे पक्ष के छत्रपाल सिंह घायल हो गए। उधर नामकरण के दौरान विवाद होने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई।