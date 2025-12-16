Language
    अमरोहा में अब स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ बच्चों को मिलेगी गुड़-चिक्की, मार्च तक होगा वितरण

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    अमरोहा जिले के स्कूलों में अब मध्याह्न भोजन के साथ बच्चों को गुड़-चिक्की भी मिलेगी। यह वितरण मार्च महीने तक किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को प ...और पढ़ें

    मध्याह्न भोजन के साथ अब स्कूलों के बच्चों को मिलेगी गुड़-चिक्की।

    कुंवरपाल सिंह, अमरोहा। मिड-डे मील पोषण योजना के तहत बेसिक स्कूलों के बच्चों की थाली को मौसम के मुताबिक पोषक तत्वों से भरपूर किया जाएगा। जिसमें मध्याह्न भोजन के साथ बच्चों को सप्ताह में एक दिन यानि गुरुवार को गुड़ की चिक्की खाने के लिए दी जाएगी। इसके लिए पांच रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से बजट उपलब्ध कराया गया है। इससे सर्दियों में बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी।

    सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा से लेकर उनको मुफ्त पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूता-मोजा और स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। इतना ही उनके पोषण के लिए मध्याह्न भोजन भी मेन्यु अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

    जिसमें प्राथमिक स्कूलों में 6.70 रुपये प्रति बच्चा तथा जूनियर स्कूलों में 10.17 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से मध्याह्न भोजन की लागत मिलती है। जिसमें मध्याह्न भोजन के लिए अलग-अलग दिन के हिसाब से मेन्यु निर्धारित हैं।

    अमरोहा जनपद में भी बेसिक शिक्षा विभाग के 1264 विद्यालय संचालित हैं। इनमें 1079 प्राथमिक शामिल हैं। जिनमें करीब पंजीकृत 1.2 लाख बच्चों को रोजाना मध्याह्न भोजन परोसा जाता है।

    सर्दी में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। लिहाजा सरकार ने इनके लिए मिड-डे-मील पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन के साथ गुड़ चिक्की या गुड़ तिल मूंगफल की गजक या बाजरे का लड्डू भी वितरण करने के निर्देश दिए है। जिसमें हर दिन पांच रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से बजट विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

    स्कूलों में यह सामग्री वितरण के लिए सप्ताह में एक दिन यानि गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। अवकाश होने की दशा में अगले दिन बच्चों को गुड़ चिक्की का वितरण होगा।

    मार्च माह तक विद्यालयों में गुड़ चिक्की का होता वितरण

    मिड-डे-मील के नोडल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि स्कूलों में इसी गुरुवार से बच्चों को गुड़ चिक्की वितरित की जाएगा। जिसकी गुड़ चिक्की हर बच्चे को 20 ग्राम दी जाएगी। यह सामग्री मार्च 2026 तक वितरित होगी। इसके खाने से बच्चों की इम्युनिटी मजबूत होगी।

    स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मध्याह्न भोजन के साथ रोजाना गुड़ चिक्की भी दी जाएगी। इसके लिए सप्ताह में गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। पांच रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से बजट मिला है। इसके सेवन से सर्दी में बच्चों की इम्यूनिटी बनी रहेगी। -मोनिका, बीएसए।