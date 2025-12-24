आबादी में भटककर पहुंचा सांभर, हसनपुर से वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, हसनपुर। मंगलवार रात हिरण प्रजाति का सांभर जंगल से भटक कर आबादी में पहुंच गया। सबर पहले कोतवाली में घुस गया और उसके बाद वहां से निकलकर विकास खंड कार्यालय की तरफ पहुंच गया। सांभर को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।

पहले कोतवाली और फिर ब्लॉक की तरफ घूमते देख वन विभाग की टीम ने पकड़ा

सांभर के आबादी में पहुंचने की सूचना मिलने पर डिप्टी रेंजर सुमित कुमार राठी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वन विभाग की टीम ने जाल की मदद से सांभर को पकड़ लिया है। डिप्टी रंजन ने बताया कि जरूरी उपचार करने के बाद सांभर को वन विभाग के सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा।