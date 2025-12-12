बिजनौर स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से युवक की मौत, चालक फरार

संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। बिजनौर स्टेट हाईवे पर गोलघर के निकट एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बिजनौर निकासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया, जबकि पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।



जनपद बिजनौर के थाना हीमपुर दीपा अंतर्गत ग्राम झाल निवासी युवक गौरव पुत्र सूबे सिंह गजरौला में एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। शुक्रवार सुबह वह ड्यूटी से छुट्टी लेकर बाइक से अपने गांव के लिए रवाना हुआ था। जैसे ही वह गोलघर के पास पहुंचा, चांदपुर की दिशा से आ रही रोडवेज बस ने सामने से टक्कर मार दी।