    यूपी के इस ज‍िले में मार्ग चौड़ीकरण का काम शुरू, 21 KM तक सात से बढ़कर 10 मीटर तक चौड़ी की जाएगी सड़क

    By Rahul Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 21 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। सड़क की क्षमता बढ़ने से लोगों को यात्रा करने में अधिक सुविधा होगी और क्षेत्र का विकास होगा।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। लोक निर्माण विभाग ने अमरोहा-कैलसा मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत मार्ग में आने वाले अतिक्रमण, पेड़ और बिजली के पोलों को हटाया जाएगा। सड़क की चौड़ाई सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। पहले चरण में साढ़े नौ किलोमीटर तक कार्य होगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मार्च 2026 तक निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है।

    अमरोहा से अंबरपुर चौराहे तक सड़क की चौड़ाई पर्याप्त है, लेकिन अंबरपुर चौराहे से कैलसा और पायंती कला तक यह केवल सात मीटर है। अब इसे दस मीटर किया जाएगा। इस चौड़ीकरण पर 24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। धनराशि प्राप्त होते ही विभाग ने सड़क चौड़ी करने का कार्य शुरू कर दिया है।

    एक साइड से सड़क की खुदाई की जा रही है, जिसमें पत्थर डालकर रोलर चलाया जा रहा है और समतल करने का कार्य किया जा रहा है। सड़क के किनारे कई पेड़ और विद्युत पोल है। वहीं, कस्बा कैलसा बार्डर, तेलीपुरा और पायंती कलां गांव में लोगों की जगह भी इसके जद में आएंगी। जिन्हें अधिकारियों ने हटवाने की बात कही है।

     

    21 किलोमीटर तक सड़क चौड़ी होनी है। चौड़ीकरण में बाधा बनने वाले पेड़, बिजली के पोल और अन्य अतिक्रमण को हटवाया जाएगा। पहले साढ़े नौ किलोमीटर सड़क बनेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सात से बढ़कर अब 10 मीटर सड़क चौड़ी हो जाएगी।- गिरीश कुमार सिंह, एक्सईएन, लोनिवि निर्माण खंड।