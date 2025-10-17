जागरण संवाददाता, अमरोहा। लोक निर्माण विभाग ने अमरोहा-कैलसा मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत मार्ग में आने वाले अतिक्रमण, पेड़ और बिजली के पोलों को हटाया जाएगा। सड़क की चौड़ाई सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। पहले चरण में साढ़े नौ किलोमीटर तक कार्य होगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मार्च 2026 तक निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमरोहा से अंबरपुर चौराहे तक सड़क की चौड़ाई पर्याप्त है, लेकिन अंबरपुर चौराहे से कैलसा और पायंती कला तक यह केवल सात मीटर है। अब इसे दस मीटर किया जाएगा। इस चौड़ीकरण पर 24 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। धनराशि प्राप्त होते ही विभाग ने सड़क चौड़ी करने का कार्य शुरू कर दिया है।

एक साइड से सड़क की खुदाई की जा रही है, जिसमें पत्थर डालकर रोलर चलाया जा रहा है और समतल करने का कार्य किया जा रहा है। सड़क के किनारे कई पेड़ और विद्युत पोल है। वहीं, कस्बा कैलसा बार्डर, तेलीपुरा और पायंती कलां गांव में लोगों की जगह भी इसके जद में आएंगी। जिन्हें अधिकारियों ने हटवाने की बात कही है।