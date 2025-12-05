खून से लाल हो रहीं अमरोहा की सड़कें, 34 दिन में 28 मौत और 42 घायल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले में यातायात के नियमों की अनदेखी सड़कों को खून से लाल कर रही है। तमाम प्रतिबंध के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे तथा हादसों में जान गवां रहे हैं। जबकि तमाम घायल होकर अपाहिज हो रहे हैं। बीते 34 दिन में जिले में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा उस समय का है जब पुलिस सड़कों पर रह कर लोगों को यातायात के नियम समझा रही थी।



सालभर पहले तक जिले में छह ब्लैक स्पाट थे। जहां पर सड़क हादसे होने आम बात थी। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इन ब्लैक स्पाट को खत्म कर दिया है। परंतु उसके बाद भी हादसे थम नहीं रहे हैं। जिले में प्रतिदिन हादसे होते हैं। लोगों की मौत का औसत देखें तो लगभग प्रतिदिन एक व्यक्ति की मौत हुई है। यह हादसे तेज रफ्तार व यातायात के नियमों की अनदेखी के चलते हुए हैं। हाईवे पर सबसे अधिक हादसे हुए हैं।