अमरोहा में हुए सड़क हादसे में लखीमपुर खीरी के तहेरे-चचेरे भाइयों की मौत, गुरुग्राम में बाइक राइडर का करते थे काम 

जागरण संवाददाता, अमरोहा। गजरौला हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से लखीमपुर खीरी निवासी बाइक सवार तहेरे चचेरे दो भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा बुधवार देर शाम कस्बा में हाईवे पर पुराने आइसीआइसीआइ बैंक भवन के सामने हुआ।

जनपद लखीमपुर खीरी के थाना धीरा क्षेत्र के गांव सोना खुर्द निवासी दीपक पुत्र राम निवास व नितिन पुत्र मंगेश तहेरे चचेरे भाई थे। दोनों गुरुग्राम में रहकर एक कंपनी में बाइक राइडर का काम करते थे। बुधवार को दोनों भाई बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।