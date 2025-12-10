अमरोहा में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार; पुलिस कर रही मामले की जांच

जागरण संवाददाता, अमरोहा। हसनपुर के रहरा थाना क्षेत्र के गांव में 32 वर्षीय दो बच्चों के पिता ने पड़ोसी के घर में घुसकर चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया। मामला गंगा के टापू में स्थित गांव का है।

मंगलवार दोपहर बाद करीब तीन बजे गांव निवासी चार साल की बच्ची के स्वजन खेत पर काम करने गए थे। बच्ची घर पर ही खेल रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले 32 वर्षीय युवक ने घर में घुसकर बच्ची से दुष्कर्म किया और गोद में उठाकर बच्ची को रास्ते में छोड़कर फरार हो गया।