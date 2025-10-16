Language
    दुष्कर्म मामले में नया मोड़: पीड़िता ने अदालत में बदला बयान, लिव-इन का खुलासा

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:43 AM (IST)

    मंडी धनौरा में एक दुष्कर्म पीड़िता ने अदालत में अपने बयान बदल दिए। महिला ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, बल्कि वह अपने प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही थी। उसने बताया कि कुछ लोगों ने उनकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके कारण उसने पहले दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सवाद सूत्र, जागरण•मंडी धनौरा। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला द्वारा दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर लगाए गए सामुहिक दुष्कर्म के आरोप की जांच में नया मोड़ आ गया है। न्यायालय में दिए गए बयान में महिला ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, बल्कि वह प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही थी और आपसी सहमति से संबंध बने थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। अब पुलिस इस आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

     मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने अदालत में दर्ज कराए थे बयान



    शनिवार को महिला ने थाने पर तहरीर देकर गांव के ही दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बयान दर्ज कराने के लिए अदालत भेजा गया।

     

    दो सगे भाइयों समेत तीन पर दर्ज कराई थी प्राथमिकी

     

    मंगलवार को अदालत में महिला ने अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उसके निजी पलों का वीडियो बना लिया था, जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। इसी कारण उसने दबाव में आकर दुष्कर्म की शिकायत की थी।

    प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार ने बताया कि महिला के अदालत में दिए गए बयानों का गहन अवलोकन किया जा रहा है। महिला ने बयानों में दुष्कर्म होने की बात से इनकार किया है। महिला का कहना है कि उसने सहमति से संबंध बनाए थे। अब बयान व साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी।