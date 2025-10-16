दुष्कर्म मामले में नया मोड़: पीड़िता ने अदालत में बदला बयान, लिव-इन का खुलासा

सवाद सूत्र, जागरण•मंडी धनौरा। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला द्वारा दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर लगाए गए सामुहिक दुष्कर्म के आरोप की जांच में नया मोड़ आ गया है। न्यायालय में दिए गए बयान में महिला ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, बल्कि वह प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही थी और आपसी सहमति से संबंध बने थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। अब पुलिस इस आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

शनिवार को महिला ने थाने पर तहरीर देकर गांव के ही दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया और बयान दर्ज कराने के लिए अदालत भेजा गया।

दो सगे भाइयों समेत तीन पर दर्ज कराई थी प्राथमिकी मंगलवार को अदालत में महिला ने अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उसके निजी पलों का वीडियो बना लिया था, जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। इसी कारण उसने दबाव में आकर दुष्कर्म की शिकायत की थी।