UP: दूसरे लड़के से शादी करवाने लगे घरवाले तो प्रेमी के घर पहुंच गई प्रेमिका, आगे की कहानी सुन चौंक जाएंगे आप

संवाद सूत्र, डिडौली। पांच साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के बीच स्वजन ने रिश्ता दूसरे स्थान पर देखना शुरू किया तो युवती घर से निकल आई। वह प्रेमी के घर पहुंची तथा शादी की जिद पर अड़ गई। लिहाजा प्रेमी के स्वजन ने प्रेमिका के स्वजन को सूचना देकर बुला लिया। दोनों पक्षों में निकाह कराने को लेकर वार्ता की जा रही है।



यह मामला थाना व कस्बा डि़डौली का है। यहां रहने वाले युवक की मुलाकात पांच साल पहले रिश्तेदारी के एक वैवाहिक कार्यक्रम में रामपुर जनपद के एक गांव निवासी युवती से हुई थी। दोनों ने अपने मोबाइल नंबर का आदान-प्रदान शुरू कर दिया। बात होने लगी तो प्रेम प्रसंग भी शुरू हो गया। दोनों ही एक धर्म व बिरादरी के हैं तथा बालिग हैं।

पांच साल से चल रहा प्रेम प्रसंग पांच साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के दौरान दोनों ने शादी करने का भी वादा कर लिया। परंतु अब युवती के स्वजन बेटी का रिश्ता किसी अन्य युवक के साथ करने की तैयारी कर रहे हैं। जिससे खफा होकर शनिवार को युवती घर से निकल आई तथा प्रेमी के घर पहुंच गई। यहां वह प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ गई।