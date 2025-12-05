दहेज के लिए गर्भवती महिला को मारपीट कर घर से निकाला, पुलिस ने पति सहित सात लोगों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट
शादी के चंद माह पश्चात ही विवाहिता को बोलेरो कार एवं दो लाख रूपये की नकदी के लिए ससुराल के पक्ष के लोगों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। शादी के चंद माह पश्चात ही विवाहिता को बोलेरो कार एवं दो लाख रूपये की नकदी के लिए ससुराल के पक्ष के लोगों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता गर्भवती है। अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत
पर पति, सास, नंद सहित आठ लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर लोहर्रा निवासी रीना पुत्री दयाराम की शादी बीते दो फरवरी 2025 को जनपद बिजनौर के थाना शिवालां कलां क्षेत्र अन्तर्गत गांव मालवा में स्वर्गीय हरिओम के पुत्र दीपांशु के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वालों ने उसे बोलेरो एवं दो लाख रूपये की नकदी के लिए परेशान करना शुरू कर दिया तथा मना करने पर उसके साथ मारपीट कर भूखा रखते थे।
बीते 15 जून को भी उसके पति दीपांशु, सास सुमन, ननद दीक्षा, मुमेरा ससुर वनीत, मौसेरा ससुर पुष्पेन्द्र चचेरा ससुर लोकेश, चचेरी नंद स्वाति ने उसके साथ दहेज के लिए मारपीट की। जब उसने मना किया तो उसे कमरे में ले जाकर उसकी गर्दन पर तकिया रखकर जान से मारने की कोशिश की। पुलिस से इसकी शिकायत की तो उसने एवं ग्रामीणों ने घरेलू मामला बताते हुए समझौता करा दिया।
लेकिन 15 दिन पश्चात उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। अब वह सात माह की गर्भवती है। उसने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक बालेन्द्र कुमार ने बताया कि पति सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
