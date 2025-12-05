संवाद सूत्र, मंडी धनौरा। शादी के चंद माह पश्चात ही विवाहिता को बोलेरो कार एवं दो लाख रूपये की नकदी के लिए ससुराल के पक्ष के लोगों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता गर्भवती है। अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत

पर पति, सास, नंद सहित आठ लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।



क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर लोहर्रा निवासी रीना पुत्री दयाराम की शादी बीते दो फरवरी 2025 को जनपद बिजनौर के थाना शिवालां कलां क्षेत्र अन्तर्गत गांव मालवा में स्वर्गीय हरिओम के पुत्र दीपांशु के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वालों ने उसे बोलेरो एवं दो लाख रूपये की नकदी के लिए परेशान करना शुरू कर दिया तथा मना करने पर उसके साथ मारपीट कर भूखा रखते थे।