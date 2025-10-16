अमरोहा के किसान किस बात से हैं नाराज? विधायक के आवास के बाहर आत्मदाह की दी चेतावनी

संवाद सहयोगी, मंडी धनौरा। ग्राम पहाड़पुर इनायत में बुजुर्ग पर हमले मामले में जेल भेजे गए आरोपित की पत्नी ने पति को राजनीतिक दबाव के चलते जेल भेजे जाने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत के दौरान उनसे चेतावनी दी कि है यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह क्षेत्रीय विधायक के गजरौला स्थित आवास के बाहर आत्मदाह करेगी।



21 सितंबर को थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर इनायत में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग नैन सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह बूथ अध्यक्ष भी हैं। जिन्हें उपचार के लिए मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की थी।

बाद में जांच के दौरान गांव के ही रहने वाले जितेंद्र कुमार व पटेल का नाम प्रकाश में आया था। लिहाजा दोनों को गिरफ्तार कर सोमवार को उनका चालान किया था। गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने पहले थाने पर हंगामा किया था। इसके बाद पांच घंटे बिजनौर स्टेट हाईवे को जाम रखा।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया के आश्वासन पर जाम खोला गया था। बुधवार को ब्लाक मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन की पंचायत संपन्न हुई। यहां जेल गए जितेंद्र कुमार की पत्नी मुकेश कुमारी भी पहुंची। उनका आरोप था कि क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा के आवास पर नैन सिंह का बेटा रामौतार रहता है।

आरोप लगाया कि उसके पति की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव में हुई है, उनके पति बेकसूर है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो वह क्षेत्रीय विधायक के गजरौला एमडीए स्थित आवास के बाहर पहुंचकर आत्मदाह करेंगी। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी यहां मौजूद थे।

भारतीय किसान यूनियन डीएम एसपी से करेगी मुलाकात भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत ग्राम रसूलपुर में संपन्न हुई। यहां वक्ताओं ने कहा कि संगठन ने हमेशा कमजोर के हितों को लेकर लड़ाई लड़ी है। ग्राम पहाड़पुर इनायत निवासी मुकेश देवी किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पति को राजनीतिक दबाव में पुलिस ने जेल भेजने का कार्य किया है।

इस मामले को लेकर संगठन 17 अक्टूबर को पीड़ित परिवार के साथ जिला मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम में एसपी से मिलेगा। उन्होंने कुछ लोगों पर संगठन को बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, गुरमीत सिंह उर्फ चंचु, सौबीर सिंह, वचन सिंह सुभाष चीमा देशराज सिंह विजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।