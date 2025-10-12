PCS Exam: अमरोहा में 15 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में पीसीएस-प्री परीक्षा शुरू, भारी वाहनों की नो एंट्री

जागरण संवाददाता, अमरोहा। रविवार को जनपद में 15 केंद्रों पर पीसीएस-प्री परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। गहन तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिला। प्रत्येक केंद्र के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्धारित प्वाइंटों पर मुस्तैद रही।

जिले में 15 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में पीसीएस-प्री परीक्षा शुरू सुबह आठ बजे ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस कर्मचारियों ने भी अपनी-अपनी ड्यूटी संभाल ली। साढ़े आठ बजते ही अभ्यर्थियों की केंद्रों पर तलाशी लेने का कार्य शुरू हो गया। गहनता के साथ जांच के बाद ही उनको केंद्र में प्रवेश मिला। इसके बाद कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों और अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर नजर रखने का कार्य प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों के वाहनों को ओवरब्रिज के नीचे व अन्य जगहों पर खड़ा करवाकर यातायात सुचारू रखा लेकिन, भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया।