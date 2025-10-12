PCS Exam: अमरोहा में 15 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में पीसीएस-प्री परीक्षा शुरू, भारी वाहनों की नो एंट्री
अमरोहा में रविवार को 15 केंद्रों पर पीसीएस-प्री परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। अभ्यर्थियों को गहन तलाशी के बाद ही केंद्र में प्रवेश मिला। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहनों को निर्धारित स्थानों पर खड़ा करवाया और भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रही।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। रविवार को जनपद में 15 केंद्रों पर पीसीएस-प्री परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। गहन तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश मिला। प्रत्येक केंद्र के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस भी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्धारित प्वाइंटों पर मुस्तैद रही।
जिले में 15 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में पीसीएस-प्री परीक्षा शुरू
सुबह आठ बजे ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए। पुलिस कर्मचारियों ने भी अपनी-अपनी ड्यूटी संभाल ली। साढ़े आठ बजते ही अभ्यर्थियों की केंद्रों पर तलाशी लेने का कार्य शुरू हो गया। गहनता के साथ जांच के बाद ही उनको केंद्र में प्रवेश मिला। इसके बाद कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों और अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर नजर रखने का कार्य प्रारंभ कर दिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों के वाहनों को ओवरब्रिज के नीचे व अन्य जगहों पर खड़ा करवाकर यातायात सुचारू रखा लेकिन, भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया।
ये कॉलेज बनाए गए परीक्षा केंद्र
एकेके इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, जेएस हिन्दू इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आईएम इंटर कॉलेज, जेएस हिन्दू महाविद्यालय ब्लॉक ए व ब्लॉक बी, कुंदन मॉडल इंटर कॉलेज अमरोहा, भगवत सरन इंटर कॉलेज जोया, श्रीराम किसान इंटर कॉलेज बादशाहपुर, श्रीगांधी विद्यालय इंटर कॉलेज कंचन बाजार धनौरा, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मोहल्ला महादेव निकट रामलीला मैदान धनौरा, ज्ञान भारती इंटर कॉलेज गजरौला व शिव इंटर कॉलेज गजरौला को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
