अमरोहा में कल सुभासपा की महारैली, पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर करेंगे संबोधित

जागरण संवाददाता, अमरोहा। रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महारैली होगी। जिसको संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर संबोधित करेंगे। उनका सरकारी कार्यक्रम प्रशासन को प्राप्त हो गया है।

इधर पदाधिकारियों ने महारैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गांव-गांव जनसंपर्क कर कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया है।

प्रशासन को मिले कार्यक्रम के तहत सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार की दोपहर एक बजे श्री मोती स्मृति इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी तेलीपुरा के मैदान पर पहुंचेंगे और महारैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद अपराह्न तीन बजे कैलसा गांव में सुरेंद्र सिंह के आवास पर उनका स्वागत होगा।