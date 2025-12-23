इंजेक्शन लगने के बाद नवजात की मौत, अस्पताल में स्वजन का हंगामा; अमरोहा प्रशासन ने लगाई सील
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक निजी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के बाद नवजात शिशु को इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हसनपुर। संभल रहरा बाईपास मार्ग पर स्थित एक अस्पताल में मंगलवार सुबह नार्मल डिलीवरी होने के बाद नवजात को नजदीक में स्थित बाल क्लीनिक में भेज दिया जहां गलत इंजेक्शन लगते ही नवजात की मृत्यु हो गई। नवजात के स्वजन ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।
निजी अस्पताल में हुई थी नार्मल डिलीवरी, कोतवाली में दी तहरीर
संभल अड्डा निवासी आरिफ अहमद ने अपनी पत्नी सलमा के प्रसव पीड़ा होने पर संभल रहरा बाईपास पर स्थित मलिक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। जहां मंगलवार सुबह आठ बजे नार्मल डिलीवरी में प्रसूता ने बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद नवजात को मीनाक्षी बाल क्लीनिक पर भेज दिया। जहां इंजेक्शन लगाने के बाद नवजात की मृत्यु हो गई। परिवार के लोगों ने इंजेक्शन लगाते ही नवजात की मृत्यु पर हंगामा खड़ा कर दिया।
पुलिस ने पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को समझाया
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत किया। पीड़ित आरिफ अहमद ने कोतवाली में तहरीर देकर मीनाक्षी बाल क्लीनिक संचालक पर कार्रवाई की मांग की है।
चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धुर्वेंद्र सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मीनाक्षी बाल क्लीनिक को सील कर दिया है। संचालक को नोटिस जारी कर चिकित्सा से संबंधित अभिलेख दिखाने के लिए कहा गया है।
