Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में ब‍िजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा, स्मार्ट मीटर का फिक्स चार्ज जोड़कर अब खर्च करने होंगे इतने रुपये 

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा हो गया है। अब उपभोक्ताओं को झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 8000 रुपये जमा करने होंगे, जिसमें 6000 रुपये स्मार्ट मीटर की फीस शामिल है। पुराने उपभोक्ताओं के घर मुफ्त स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि नए कनेक्शन लेने वालों से स्मार्ट मीटर का चार्ज लिया जाएगा, जिसे किश्तों में भी जमा किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। उपभोक्ताओं के लिए अब नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो गया है, क्योंकि अभी तक मीटर व प्रोसेसिंग फीस को मिलाकर नये कनेक्शन के लिए 2500 रुपये विभाग को जमा करने पडते थे, लेकिन अब उपभोक्ताओं को झटपट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 8000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसमें से 6000 रुपये स्मार्ट मीटर की फीस शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



    सरकारी आंकडों के मुताबिक जिलेभर में 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब 2.90 लाख घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। अभी तक उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन 2500 रुपये में मिल जाता था। जिसमें 1600 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज व 1100 रुपये मीटर का चार्ज शामिल था। सभी उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।

    अब बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए नया कनेक्शन महंगा कर दिया है। एक्सईएन निखिल वर्मा ने बताया कि अब अगर कोई नया बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो झटपट पोर्टल पर आनलाइन आवेदन के बाद उपभोक्ता को 8000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसमें छह हजार रुपये स्मार्ट मीटर का फिक्स चार्ज है। बाकी धनराशि कनेक्शन की सर्विस प्रोसेसिंग फीस शामिल है। फीस जमा करने के बाद सात दिन के अंदर नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि पांच किलोवाट से ऊपर का बिजली कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं स्मार्ट मीटर का दस हजार रुपये जमा कराया जाएगा।




    किश्तों में भी जमा कर सकते हैं स्मार्ट मीटर की फीस

     


    प्रभारी अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि पुराने बिजली उपभोक्ताओं के घर मुफ्त स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं ने नया कनेक्शन लिया है केवल उन्हीं से स्मार्ट मीटर का फिक्स चार्ज लिया जाएगा। हालांकि स्मार्ट मीटर महंगा है। इसलिए जो उपभोक्ता एक बार में स्मार्ट मीटर का फिक्स चार्ज जमा करने में असमर्थ हैं वह किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। विभाग की तरफ से उन्हें पूरी छूट है।