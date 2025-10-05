RSS के पथ संचलन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए, अमरोहा में देखने को मिली भाईचारे की मिसाल

गजरौला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों की वर्षा करके भाईचारे का संदेश दिया। सभासद सरताज उर्फ कलुवा के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोग इंदिरा चौक पर एकत्रित हुए और पुष्प वर्षा की। पालिका अध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी व युवा नेता विपिन सागर ने भी कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए। शहर के विभिन्न मार्गों से पथ संचलन निकाला गया।

जागरण संवाददाता, गजरौला/अमरोहा। औद्योगिक नगरी में भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। शहर में निकले राष्ट्रीय स्वयं सेवकसंघ के पथ संचलन पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने फूलों की वर्षा की है। इस प्रयास से आपसी सौहार्द का संदेश भी किया गया। फिर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में पथ संचलन किया।

गजरौला में आरएसएस के पथ संचलन पर मुस्लिमों ने बरसाए फूल रविवार को नगर के इंदिरा चौक से शुरू पथ संचलन पर फूलों की वर्षा करने के लिए मुहल्ला जलालनगर के सभासद सरताज उर्फ कलुवा के नेतृत्व में मुस्लिम संप्रदाय के लोग एकजुट हुए और फिर पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी। यहां से कुछ दूरी पर नगर पालिका की अध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी व युवा नेता विपिन सागर ने भी बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए।