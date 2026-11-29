संवाद सहयोगी, हसनपुर/आदमपुर (अमरोहा)। गांव शेरगढ़ में दावत खाकर पचास से अधिक लोगों की एक-एक कर हालत बिगड़ गई। उल्टी-दस्त की शिकायत पर संभल व आदमपुर के निजी अस्पतालों में पीड़ितों को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 25 लोग शेरगढ़ के और 30 लोग बेला दुगावर के बीमार हुए हैं। इस घटना के बाद से अधिकारियों में खलबली मची है।

चिकित्सक उन्हें फूड प्वाइजनिंग का शिकार बता रहे हैं। हालांकि, मसले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इधर खाद्य विभाग संभल जिले की टीम द्वारा ही नमूने भरने की कार्रवाई में लगे होने की बात कह रहा है।

आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव शेरगढ़ निवासी रोहदाश के घर संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गांव बेला दुगावर निवासी बहन ममता देवी शुक्रवार दोपहर बाद भात न्योतने के लिए आई थी। इस मौके पर शाम करीब सात बजे दावत का आयोजन किया गया था।

भात की दावत में था पनीर भात में संभल के गांव निवासी करीब 35 रिश्तेदार व इतने ही लोग शेरगढ़ के थे, जिन्होंने दावत में पनीर, आलू, पूड़ी, उड़द व रायता आदि का सेवन किया था। भात न्योतने के बाद संभल निवासी सभी लोग अपने घर चले थे। रात को 12 बजे के बाद संभल व शेरगढ़ के पचास से अधिक लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को उल्टी-दस्त की शिकायत पर अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जहां उपचार जारी है।

ये हुए बीमार चिकित्सक डॉ. मुदित गौतम ने बताया कि लोगों की फूड प्वाइजनिंग से बिगड़ी है। बीमार होने वालों में शेरगढ़ निवासी रोहदाश 50 वर्ष, गायत्री 30, रनवीर 45, रानी 40, प्रेमशंकर 0, खूबी 60, चंदा देवी 55, चंद्रपाल सिंह 40, नन्ही 20, सिब्बू पांच, रश्मि आठ, भूरे सिंह 50, खेमकरण 65, जागृति 45, बाबू 14, मुनेश 45, बंटी तीन, विनीत 20, भरत 38, संजय 30, गोपाल 23, विजेंद्र 26, रानी 40 शामिल हैं। जिस दुकानदार से पनीर खरीदा था, उसके विरुद्ध गवां पुलिस चौकी में तहरीर दी गई है। रोहदाश कुमार।