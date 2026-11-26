जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली-यूपी रेल मार्ग पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए गाजियाबाद से मुरादाबाद के बीच तीसरी व चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए किसानों से 71.3922 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।

तीनों तहसीलों में जमीनों के गाटों का मिलान कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही उनको सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद जमीनों पर स्थित पेड़, बिजली की लाइन व अन्य परिसंपत्तियों के सर्वे का काम होगा।

गाजियाबाद-मुरादाबाद, मुरादाबाद-रोजा और रोजा-सीतापुर के मध्य 402.78 किलोमीटर तक तीन व चार रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसमें जनपद के 46 गांवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

इसमें अमरोहा तहसील के 27 गांवों के किसानों की 48.1182 हेक्टेयर व धनौरा तहसील के 14 गांवों के किसानों की 12.487 हेक्टेयर व हसनपुर क्षेत्र के पांच गांवों का 10.787 हेक्टेयर जमीन रेलवे बोर्ड किसानों से सहमति के आधार पर खरीदेगा।