Moradabad ATM Loot: पुलिस को चकमा देने के लिए टोल प्लाजा से नहीं गुजरे बदमाश, खंगाली गई डेढ़ घंटे की CCTV फुटेज

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मुरादाबाद से एटीएम चोरी करने वाले बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए शायद पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस का अंदेशा था कि बदमाश कार से सीधे हाईवे होते हुए निकलेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जोया टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

अमरोहा पुलिस द्वारा देखी गई टोल की डेढ़ घंटा की सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की कार नजर नहीं आई। फिर भी वह हाईवे से होकर अतरासी तक पहुंच गए। ऐसे में माना जा रहा है कि बदमाश अमरोहा जिले की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह से परिचित थे। संभवत उन्होंने किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया है।

सोमवार रात कार सवार बदमाशों ने मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से एटीएम चोरी कर लिया था। मंगलवार सुबह वह एटीएम अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी के जंगल में पड़ा मिला था। हालांकि पुलिस ने उस कार को ट्रेस कर लिया है जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। परंतु बदमाशों ने पुलिस को चकमा देने के लिए हाईवे का रूट नहीं अपनाया। क्योंकि जोया टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज से यह जानकारी मिली है।

दरअसल घटना के बाद पुलिस यह सोच रही थी कि बदमाश हाईवे से होते हुए सीधे दिल्ली की तरफ भागे होंगे। परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि डेढ़ घंटा की फुटेज में घटना में प्रयुक्त ब्रीजा कार कहीं नहीं मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि बदमाश अमरोहा जिले की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ थे तथा उन्होंने हाईवे से हटकर संपर्क मार्गों का प्रयोग किया है।

अगर देखा जाए तो बदमाश घटना को अंजाम देकर या तो पाकबड़ा से कैलसा होते हुए अमरोहा नगर से होकर अतरासी तक पहुंचे हैं। जहां से वह फिर से हाईवे पर पहुंचे होंगे। इसके अलावा बदमाश हाईवे पर जोया से अमरोहा रोड तथा अमरोहा से होते हुए अतरासी तक पहुंचे होंगे।क्योंकि इन दो रूट पर जाने के बाद वह टोल प्लाजा की फुटेज से बचे होंगे। वहीं जिस तरह से पंद्रह दिन पहले मुरादाबाद में पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाला नोएडा का गैंग मुरादाबाद से हसनपुर होते हुए अतरासी हाईवे पर पहुंचा था, संभवत यह गैंग भी इसी रूट से यहां तक पहुंचा होगा। अब अमरोहा पुलिस मुरादाबाद पुलिस के साथ मिलकर सभी रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

लावारिस में दर्ज की एटीएम की बरामदगी मंगलवार सुबह रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी के जंगल में बरामद हुए एटीएम को थाना पुलिस ने लावारिस में बरामदगी दर्ज कर ली है। फोरेंसिक टीम ने मंगलवार के बाद बुधवार को पुलिस टीम के साथ उस स्थान का मुआयना किया जहां एटीएम बरामद हुआ था।