अमरोहा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कार्यों की बढ़ेगी निगरानी, 34 महिला सुपरवाइजरों की ब्लॉक क्षेत्रों में तैनाती
अमरोहा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कार्यों की निगरानी अब और सख्त होगी। 34 महिला सुपरवाइजरों को ब्लॉक क्षेत्रों में तैनात किया गया है। ये सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन करेंगी, बच्चों के वजन, गर्भवती महिलाओं और पोषण आहार वितरण पर नजर रखेंगी। वे पोषण ट्रैकर पोर्टल पर फीडिंग की निगरानी भी करेंगी और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगी।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के कार्यों की निगरानी बढ़ेगी। इसके साथ ही विभागीय कामों को भी रफ्तार मिलेगी। जी हां, प्रशिक्षण देने के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी ने 34 महिला सुपरवाइजरों को ब्लॉक क्षेत्रों में तैनाती दे दी है। सभी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर विभागीय कार्यों में सहभागिता शुरू कर दी है।
कुछ दिन पहले सरकार ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में महिला सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसके पूरा होने के बाद चयनित सुपरवाइजर को जनपद आवंटित किए गए थे। अमरोहा जिले को 34 सुपरवाइजर मिली थीं। करीब एक माह से विभागीय अधिकारी उनकाे ब्लाक स्तर पर तैनाती देने के लिए शासन के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही निर्देश मिले वैसे ही विभागीय अधिकारियों ने उनको ब्लाकों पर तैनात कर दिया।
डीपीओ के मुताबिक- धनौरा व गंगेश्वरी ब्लाक क्षेत्र में पांच-पांच, हसनपुर में चार, जोया व गजरौला में छह-छह सुपरवाइजर तैनात की गई हैं। इसके अतिरिक्त अमरोहा देहात क्षेत्र में छह व अमरोहा नगर में दो सुपरवाइजरों को तैनाती दी गई है। सभी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तैनाती से पहले सुपरवाइजर को विभागीय कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया था। उसके बाद ही तैनाती मिली है।
यह सुपरवाइजर क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के कार्यों का परीक्षण करेंगी और उन पर नजर रखेंगी। कितने बच्चों का वजन हुआ और कितने रह गए। कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और कितनी धात्री हैं। केंद्रों पर बच्चे आ रहे हैं या नहीं। पोषण आहार बंट रहा है या नहीं। पोषण ट्रैकर पोर्टल पर फीडिंग की जा रही है या नहीं। इस तरह के सभी कार्यों की मानीटरिंग सुपरवाइजर करेंगी। उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करने का कार्य भी उनका ही होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।