लापता महिला की गला रेत कर हत्या, खाली प्लाट में शव मिलने से सनसनी

जागरण संवाददाता, हसनपुर (अमरोहा)। हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर गांव हथियाखेड़ा के नजदीक एक प्लाट में धारदार हथियार से गला रेतकर हसनपुर की रीना की हत्या की गई है। स्वजन ने मौके पर पहुंच कर पहचान कर ली है। महिला सोमवार शाम को घर से गायब हुई थी। घर नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने फोन मिलाया। एक बार बात होने के बाद स्विच ऑफहो गया था।

कोतवाली क्षेत्र के गांव हथियाखेड़ा से करीब 200 मीटर दूर हसनपुर की दिशा में सड़क किनारे की भूमि में प्लाटिंग चल रही है। सड़क से करीब 50 मीटर दूर प्लाट में पड़ी झोपड़ी के बाहर पुआल के पुलों पर महिला का खून से लथपथ शव नजदीक में उपला पाथने आई महिलाओं ने देखकर गांव में सूचना दी। महिला की हत्या की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

सीओ दीप कुमार पंत पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। फारेंसिक टीम के एक्सपर्ट भी जांच कर रही है। उधर महिला की पहचान हसनपुर के मुहल्ला कोट पूर्वी निवासी राजमिस्त्री कुंवर पाल सिंह की पत्नी रीना के रूप में हो गई है।

बताया जा रहा है कि रीना सोमवार को शाम के समय घर से गायब हुई थी। रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोगों ने फोन किया तब महिला ने बताया कि थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफहो गया।