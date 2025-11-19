तिगरी में 10 वर्षीय मूकबधिर बालक लापता, हर साल मेले में पहुंचता था मासूम

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पहली नवंबर को तिगरी मेला देखने के लिए गया 10 वर्षीय मूकबधिर बालक लापता हो गया है। इधर-उधर रिश्तेदारियों में तलाश करने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं लगा है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव गंगवार निवासी अब्दुल वाहिद शाह का 10 वर्षीय बेटा मुहम्मद समद गूंगा और बहरा है। उसका रंग काला और आंखें नीली हैं।

तिगरी में उसकी नानी का घर होने की वजह से वह कई साल से मेला देखने जाता था और रात को नानी के घर पहुंच जाता था। इस बार भी वह पहली नवंबर को मेला गया था परंतु न तो नानी के घर पहुंचा और नहीं लौट कर अपने घर आया है।