तिगरी में 10 वर्षीय मूकबधिर बालक लापता, हर साल मेले में पहुंचता था मासूम
हसनपुर में तिगरी मेला देखने गया 10 वर्षीय मूकबधिर बालक लापता हो गया है। बालक, मुहम्मद समद, हर साल अपनी नानी के घर तिगरी मेला देखने जाता था। इस बार मेला खत्म होने के बाद भी वह नानी के घर नहीं पहुंचा और न ही वापस लौटा। पीड़ित पिता ने रहरा और गजरौला थाना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। पहली नवंबर को तिगरी मेला देखने के लिए गया 10 वर्षीय मूकबधिर बालक लापता हो गया है। इधर-उधर रिश्तेदारियों में तलाश करने के बावजूद भी कोई सुराग नहीं लगा है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव गंगवार निवासी अब्दुल वाहिद शाह का 10 वर्षीय बेटा मुहम्मद समद गूंगा और बहरा है। उसका रंग काला और आंखें नीली हैं।
तिगरी में उसकी नानी का घर होने की वजह से वह कई साल से मेला देखने जाता था और रात को नानी के घर पहुंच जाता था। इस बार भी वह पहली नवंबर को मेला गया था परंतु न तो नानी के घर पहुंचा और नहीं लौट कर अपने घर आया है।
मेला समाप्त होने के बाद बेटे के घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोगों को चिंता हुई। जब से ही वह इधर-उधर रिश्तेदारियों और संभावित ठिकानों पर बालक की तलाश कर रहे हैं परंतु कोई सुराग नहीं लगा है। पीड़ित पिता ने रहरा और गजरौला थाना पुलिस को गुमशुदी दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
