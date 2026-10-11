स्टंट करने से मना करने पर मैकेनिक की हत्या, अमरोहा में बाइक सवारों ने गला दबाकर मार डाला

संवाद सूत्र, हसनपुर (अमरोहा)। आदमपुर थाना क्षेत्र के दढियाल गांव में मामूली कहासुनी के बाद बाइक सवार दो युवकों ने बाइक मिस्त्री 30 वर्षीय निजामुद्दीन की पीट-पीट कर गला दबाकर हत्या कर दी। गृहस्वामी की हत्या से परिवार में चीत्कार मचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना शनिवार रात करीब नौ बजे की है। बाइक मिस्त्री कान में दर्द होने पर गांव में ही क्लीनिक संचालक के पास दवाई लेने जा रहे थे। रास्ते में ख्वाजेपुर से दढ़ियाल में रामलीला देखने आए बाइक सवार दो युवकों ने पैदल चल रहे बाइक मिस्त्री के आगे आकर बाइक से कट मार दिया।