अलीगढ़ में आढ़ती से 14 लाख की लूट, पांच नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर बाइक भी छीनी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्योहारी सीजन की आहट के बीच बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात कर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। शनिवार की रात अपनी 14 लाख रुपये लेकर घर जा रहे आढ़ती को पांच नकाबपोश बदमाशों ने लूट लिया। मारपीट कर नकदी से भरा थैला और बाइक ले गए।

सूचना के बाद पिता के पास आ रहे बेटे ने रास्ते में बाइक पहचान कर बदमाशों का एक किलोमीटर दूर तक पीछा किया। मगर, मोड़ पर गिरने के चलते बदमाशों किधर गए यह नहीं पता चल सका। दो बदमाशों ने पीटा और थैला छीनकर भाग गए महेश कुमार की मंडी में विपिन एंड संस ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आढ़त है। रात आठ बजे आढ़त से रवाना हुए। उनका गांव आठ किलोमीटर दूर है। करीब साढ़े आठ बजे गांव बाईंकलां और बाईंखुर्द के बीच बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। दो बदमाशों ने मारपीट की। फिर रुपये से भरा थैला और उनकी बाइक लेकर भाग निकले। इसके बाद महेश ने अपने मोबाइल फोन से बेटे सन्नी को जानकारी दी। तब सन्नी ने पुलिस को बताया।