    दो महीने से मायके में रह रही थी पत्नी, साथ जाने से किया इनकार तो पत‍ि ने ससुराल में जहर खाकर दी जान

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    अमरोहा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मायके में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। छह साल पहले शादी हुई थी, और दो महीने पहले विवाद के बाद पत्नी मायके चली गई थी। पत्नी के वापस जाने से इनकार करने पर पति ने यह कदम उठाया। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई के शव को दफना दिया।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। विवाद के बाद मायके में रही पत्नी को बुलाने ससुराल आए युवक ने जहर का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वजन ने बगैर पुलिस कार्रवाई मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया है।

    यह मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाली युवती की शादी छह साल पहले जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कलां के गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। उनके परिवार में दो बेटे व एक बेटी भी हैं।

    किसी बात को लेकर दो महीना पहले दंपती के बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद विवाहिता बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। दो दिन पहले युवक पत्नी को काल कर उसे बुलाने के लिए ससुराल आया था। यहां पर पत्नी ने उसके साथ जाने से इन्कार कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर युवक ने ससुराल में ही जहर का सेवन कर लिया था।

    हालत बिगड़ने पर ससुराल वालों ने उसे निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया था। गुरुवार को हालत बिगड़ने पर उसे अमरोहा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां देर रात उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। इस मामले में स्वजन मृतक के स्वजन शव को बगैर कार्रवाई घर ले गए तथा सुपुर्दे खाक कर दिया है।