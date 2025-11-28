जागरण संवाददाता, अमरोहा। विवाद के बाद मायके में रही पत्नी को बुलाने ससुराल आए युवक ने जहर का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वजन ने बगैर पुलिस कार्रवाई मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया है।



यह मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाली युवती की शादी छह साल पहले जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कलां के गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। उनके परिवार में दो बेटे व एक बेटी भी हैं।

किसी बात को लेकर दो महीना पहले दंपती के बीच विवाद हो गया था। जिसके बाद विवाहिता बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। दो दिन पहले युवक पत्नी को काल कर उसे बुलाने के लिए ससुराल आया था। यहां पर पत्नी ने उसके साथ जाने से इन्कार कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर युवक ने ससुराल में ही जहर का सेवन कर लिया था।