Amroha News: 25 हजार का इनामी पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रेमिका के भाई पर चलाई थी गोली

संवाद सूत्र, डिडौली। प्रेमिका के भाई को गोली मारने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था। आरोपित को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



8 नवंबर को घर के बाहर मारी थी गोली



यह घटना 8 नवंबर को कस्बा जोया के मुहल्ला टंकी वाला में हुई थी। यहां रहने वाले ताबिश रजा की मुलाकात दो साल पहले जयपुर में नीट की तैयारी करते हुए डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव सैंतली निवासी युवती से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। इसकी जानकारी दोनों के स्वजन को भी हो गई थी। आठ नवंबर को युवती का भाई ताबिश के घर गया था। दोनों के बीच शादी करने की बात चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान ताबिश ने युवती के भाई को गोली मार दी थी। गोली उसकी गर्दन में जाकर फंस गई थी।

घायल अवस्था में खुद कोतवाली पहुंचा था युवक घायल अवस्था में युवक खुद ही कोतवाली पहुंच गया था। इस मामले में उसकी मां ने ताबिश के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित अभी तक फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने उस पर 25 हजार रुपये का ईनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस उसे तलाश कर रही थी।