महामंडलेश्वर हर मनोज दास मनौटा शेषनाग धाम आश्रम में नजरबंद, हरिहर मंदिर की परिक्रमा की घोषणा पर पुलिस अलर्ट
महामंडलेश्वर हर मनोज दास मनौटा को शेषनाग धाम आश्रम में नजरबंद किया गया है। हरिहर मंदिर की परिक्रमा करने की उनकी घोषणा के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस महामंडलेश्वर को आश्रम से बाहर निकलने से रोकने के लिए तत्पर है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद संभल के केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी जी महाराज के आह्वान पर हरिहर मंदिर संभल की परिक्रमा के लिए त्रिमूर्ति शेषनाग धाम मनौटा मछरई से महामंडलेश्वर स्वामी हर मनोज दास प्रस्थान करने की घोषणा की थी। भनक लगते ही पुलिस सक्रिय हो गई।
मंगलवार रात 10 बजे से आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा लग गया। बुधवार सुबह नौ बजे से पहले ही प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ आश्रम पर पहुंच गए और महामंडलेश्वर स्वामी हर मनोज दास को आश्रम में ही नजर बंद कर लिया है।
स्वामी हर मनोज दास ने बताया कि कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज जी महाराज के आह्वान पर गांव मनौटा में स्थित शेषनाग धाम आश्रम से बुधवार सुबह नौ बजे भक्तों के साथ संभल हरिहर मंदिर की परिक्रमा के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया था। लेकिन, पुलिस ने उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वहां नहीं जाने को कहते हुए आश्रम में ही नजर बंद कर लिया है।
