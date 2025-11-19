महामंडलेश्वर हर मनोज दास मनौटा शेषनाग धाम आश्रम में नजरबंद, हरिहर मंदिर की परिक्रमा की घोषणा पर पुलिस अलर्ट

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद संभल के केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी जी महाराज के आह्वान पर हरिहर मंदिर संभल की परिक्रमा के लिए त्रिमूर्ति शेषनाग धाम मनौटा मछरई से महामंडलेश्वर स्वामी हर मनोज दास प्रस्थान करने की घोषणा की थी। भनक लगते ही पुलिस सक्रिय हो गई।

मंगलवार रात 10 बजे से आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा लग गया। बुधवार सुबह नौ बजे से पहले ही प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ आश्रम पर पहुंच गए और महामंडलेश्वर स्वामी हर मनोज दास को आश्रम में ही नजर बंद कर लिया है।