लोन पास करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप, किसानों ने गेट पर ताला लगाकर बैंक के सामने किया प्रदर्श

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शहर की बिजनौर मार्ग स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारियों पर ऋण पास कराने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। गेट बंद कर बैंक के बाहर धरना देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। पता चलते ही पहुंचे एसडीएम सदर एसके दुबे ने किसानों को समझाकर शांत किया। प्रबंधक मयंक वर्मा ने ऋण पास करने का भरोसा दिलाया। जिसके बाद किसान वहां से वापस हुए।

गुरुवार की दोपहर किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा.दिग्विजय भाटी के नेतृत्व में तमाम किसान एकत्र होकर बैंक पहुंचे। यहां पर उन्होंने बैंक का गेट बंद कर दिया और जनरेटर भी नहीं चलने दिया। इसके बाद किसान बैंक के सामने ही धरने पर बैठ गए। जिसको संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधक ने रिश्वत न देने पर किसान हरिओम व अशोक कुमार को ऋण नहीं दिया जबकि, ऋण की रकम उनकी खतौनी पर दर्ज कर दी।

उन्होंने बैंक प्रबंधक पर किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। किसानों ने प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया। बैंक पर हंगामे की खबर मिलते ही तहसीलदार विजय श्याम दुबे मौके पर पहुंचे लेकिन, किसान नहीं माने। इसके बाद एसडीएम सदर एसके दुबे ने किसानों से बातचीत की।