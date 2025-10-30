Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोन पास करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप, किसानों ने गेट पर ताला लगाकर बैंक के सामने किया प्रदर्श

    By Rahul Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:15 PM (IST)

    बिजनौर मार्ग स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारियों पर ऋण पास करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए किसानों ने बैंक गेट बंद कर धरना-प्रदर्शन किया। एसडीएम सदर एसके दुबे ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाया। प्रबंधक मयंक वर्मा ने ऋण पास करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान शांत होकर वापस लौटे।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। शहर की बिजनौर मार्ग स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारियों पर ऋण पास कराने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। गेट बंद कर बैंक के बाहर धरना देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। पता चलते ही पहुंचे एसडीएम सदर एसके दुबे ने किसानों को समझाकर शांत किया। प्रबंधक मयंक वर्मा ने ऋण पास करने का भरोसा दिलाया। जिसके बाद किसान वहां से वापस हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार की दोपहर किसान यूनियन बीआर अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा.दिग्विजय भाटी के नेतृत्व में तमाम किसान एकत्र होकर बैंक पहुंचे। यहां पर उन्होंने बैंक का गेट बंद कर दिया और जनरेटर भी नहीं चलने दिया। इसके बाद किसान बैंक के सामने ही धरने पर बैठ गए। जिसको संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधक ने रिश्वत न देने पर किसान हरिओम व अशोक कुमार को ऋण नहीं दिया जबकि, ऋण की रकम उनकी खतौनी पर दर्ज कर दी।

    उन्होंने बैंक प्रबंधक पर किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। किसानों ने प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया। बैंक पर हंगामे की खबर मिलते ही तहसीलदार विजय श्याम दुबे मौके पर पहुंचे लेकिन, किसान नहीं माने। इसके बाद एसडीएम सदर एसके दुबे ने किसानों से बातचीत की।

    बैंक प्रबंधक ने किसानों के ऋण पास कराने का भरोसा दिलाया। तत्पश्चात किसानों ने भी धरना समाप्त कर दिया। इस मौके पर लोकेंद्र गुर्जर, कोसेंद्र, सुमित गुर्जर, विनोद गुर्जर, गोपीचंद गुर्जर, रंजीत यादव, संजय शर्मा, हिमांशु चौधरी, सुशील गुर्जर, हरज्ञान सैनी आदि मौजूद रहे।