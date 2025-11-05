Kartik Purnima 2025: 'हर-हर गंगे' के जयकारों से गूंजा तिगरी घाट, गंगा में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

जागरण संवाददाता, तिगरीधाम/अमरोहा। कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरीधाम में गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। स्नान के दौरान हर-हर गंगे व महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। प्रशासन के मुताबिक इस बार पिछले साल से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। सदर के सामने वाले घाट पर सबसे ज्यादा स्नान का सिलसिला देखने को मिला।

कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने किया स्नान बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में तिगरीधाम में उत्तरी-भारत का ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता है। गत एक नवंबर को मेला शुरू हुआ और बुधवार यानी आज कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान किया गया। यूं तो मंगलवार की देरशाम से ही श्रद्धालुओं का मेले में पहुंचाना शुरू हो गया था। क्योंकि हजारों श्रद्धालुओं ने दीपदान के बाद गंगा में स्नान किया लेकिन, बुधवार को भोर होते ही घाटों पर आस्था सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में स्नान के लिए बनाए गए घाटों पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए।



हर-हर गंगे के जयकारों से गूंजे गंगा घाट, सदर के सामने वाले घाट पर सर्वाधिक भीड़ गंगा का किनारे पूरी तरह आस्था से रंग गया। हर-हर गंगे, महादेव और जय गंगा मैया के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ का अनुमान लगाया जाएं। पिछली बार से अधिक श्रद्धालु इस बार पहुंचे हैं। अनुमानित संख्या 25-30 लाख मानी जा रही है। इधर मेलाधाम पर मुंडन परंपरा भी खूब निभाई गई। काफी लोगों ने अपने बच्चों के मुंडन करवाए हैं।