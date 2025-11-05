कार्तिक पूर्णिमा पर तिगरीधाम में घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 30 लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान

जागरण संवाददाता, तिगरीधाम। कार्तिक पूर्णिमा पर बुधवार को तिगरीधाम में गंगा स्नान को बनाए गए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर-हर गंगे व महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा और माहौल भक्तिमय बन गया। करीब 30 लाख श्रद्धालुओं द्वारा गंगा में पुण्य की डुबकी लगाए जाने का अनुमान है। सदर गेट के सामने बने घाट पर श्रद्धालुओं का अधिक रस देखने को मिला। बहरहाल, पुलिस व प्रशासन की यातायात व्यवस्था को लेकर बनाई गई मजबूत रणनीति की वजह से किसी भी मार्ग पर जाम नहीं लग सका। श्रद्धालुओं की आवाजाही शाम तक लगातार बनी रही।

तिगरीधाम पर कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उत्तरी-भारत का ऐतिहासिक मेला लगता है। इस बार गत एक नवंबर काे तिगरी गंगा मेला का गंगा पूजन, दीपोत्सव, दुग्धाभिषेक व महाआरती के साथ भव्यता पूर्ण शुभारंभ हुआ था। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हुआ।

यूं तो गत मंगलवार की शाम ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने तिगरीधाम पर डेरा डाल दिया था। इनमें से हजारों श्रद्धालुओं ने दीपदान के बाद गंगा में स्नान किया था लेकिन, आज भोर होते ही घाटों पर आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में स्नान के लिए बनाए गए घाटों पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए।

गंगा का किनारा पूरी तरह आस्था, श्रद्धा, भव्यता और दिव्यता के साथ-साथ संस्कारों व संस्कृति के रंग में रंग गया। हर-हर गंगे, महादेव और जय गंगा मैया के उद्घोष वातावरण में गूजते रहे। सेक्टर वार बनाए गए प्रत्येक घाट पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा के पानी में डुबकी लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की।

इस बार पिछले साल से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ मेलाधाम पहुंची है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि सुबह गंगा तटों पर स्नान के दौरान करीब 25 लाख श्रद्धालु होने का अनुमान था लेकिन, स्नान देर शाम तक चला है। इसलिए अभी यह संख्या और बढ़कर 30 लाख तक पहुंच सकती है।





मीना बाजार चमका, दुकानों पर रही भीड़ तिगरी गंगा किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़े श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मेले में जमकर खरीददारी की।जिसका दृश्य मेले के सदर चौक पर भी देखने को मिला। यहां भीड़ ही भीड़ दिखाई दी। कोई समासे-टिक्की की चाट करते हुए नजर आया तो कोई सोफ्टी का आनंद ले रहा था। पकौड़ी, जलेबी, हलुवा-पराठा और चाऊमीन की दुकानों पर भी बेहिसाब भीड़ देखने को मिली। मीना बाजार भी चमक रहा था। महिलाओं की भीड़ दुकानों पर लगी रही।







गीत गाती रहीं महिलाएं, बच्चों का कराया मुंडन संस्कार

बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों का मुंडन संस्कार कराया गया। इस बीच महिलाएं गीत गाती रहीं। तत्पश्चात बच्चों को गंगा के पानी में स्नान कराया गया। इस बीच घाटों पर बच्चों का मुंडन संस्कार कराने वालों की भीड़ लगी रही।