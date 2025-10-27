तिगरी मेला जा रहे तो अमरोहा पुलिस की इस WhatsApp चैनल से जुड़ जाइये, मिलेगी पल-पल की जानकारी

जागरण संवाददाता, अमरोहा: तिगरी मेला का मंगलवार 28 अक्टूबर को विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए तमाम तैयारी कर ली हैं। जो कमी रह गई है उसे भी पूरा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के सामने किसी प्रकार की समस्या न आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमरोहा पुलिस इसके लिए श्रद्धालुओं को आनलाइन सुविधा भी मुहैया कराने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए ‘अमरोहा पुलिस’ के नाम वाटसएप चैनल बनाया गया है। जिससे जुड़ कर श्रद्धालु मेले की पल-पल की जानकारी व सुविधाओं के बारे में पता कर सकते हैं।

इस बार तिगरी मेले में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देशन में मेले में कोतवाली के साथ ही प्रत्येक सेक्टर में चौकी भी स्थापित की गई हैं। कुल 22 चौकी बनाई गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा है। साथ ही सीसीटीवी व ड्रोन की मदद से भी मेले की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी।

इसके साथ ही इस बार अमरोहा पुलिस ने श्रद्धालुओं को मेले के बारे मे जानकारी देने के लिए वाटसएप चैनल भी बनाया है। ‘अमरोहा पुलिस’ के नाम से बनाए गए इस चैनल पर मेले के बारे में प्रतिदिन का अपडेट मिलता रहेगा। मसलन किस क्षेत्र में अधिक भीड़ है, किस रास्ते पर जाम है, कहां से होकर जा सकते हैं, पुलिस की सहायता श्रद्धालुओं को किस-किस प्वाइंट पर मिल सकती है समेत तमाम जानकारी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा पुलिस मेले के बारे में अपने फेसबुक व इस्टाग्राम चैनल पर भी श्रद्धालुओं को मेले के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

ऐसे करें चैनल को सबस्क्राइब तिगरी मेला जाने वाले नए यूजर वाटसएप पर स्टेटस आप्शन कर जाकर एक्सप्लोर आप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद सर्च आप्शन में अमरोहा पुलिस लिख कर सर्च करे। वहां अमरोहा पुलिस का चैनल सामने आएगा। जिसे सबस्क्राइब कर चैनल से जुड़ सकते हैं।