Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    तिगरी मेला जा रहे तो अमरोहा पुलिस की इस WhatsApp चैनल से जुड़ जाइये, मिलेगी पल-पल की जानकारी

    By Asif Ali Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    अमरोहा में तिगरी मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अमरोहा पुलिस ने 'अमरोहा पुलिस' नाम से व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिस पर मेले की पल-पल की जानकारी मिलेगी। सुरक्षा के लिए 22 चौकियां बनाई गई हैं और सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिसकर्मियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा: तिगरी मेला का मंगलवार 28 अक्टूबर को विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए तमाम तैयारी कर ली हैं। जो कमी रह गई है उसे भी पूरा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के सामने किसी प्रकार की समस्या न आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमरोहा पुलिस इसके लिए श्रद्धालुओं को आनलाइन सुविधा भी मुहैया कराने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए ‘अमरोहा पुलिस’ के नाम वाटसएप चैनल बनाया गया है। जिससे जुड़ कर श्रद्धालु मेले की पल-पल की जानकारी व सुविधाओं के बारे में पता कर सकते हैं।

    इस बार तिगरी मेले में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देशन में मेले में कोतवाली के साथ ही प्रत्येक सेक्टर में चौकी भी स्थापित की गई हैं। कुल 22 चौकी बनाई गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा है। साथ ही सीसीटीवी व ड्रोन की मदद से भी मेले की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी।

    इसके साथ ही इस बार अमरोहा पुलिस ने श्रद्धालुओं को मेले के बारे मे जानकारी देने के लिए वाटसएप चैनल भी बनाया है। ‘अमरोहा पुलिस’ के नाम से बनाए गए इस चैनल पर मेले के बारे में प्रतिदिन का अपडेट मिलता रहेगा। मसलन किस क्षेत्र में अधिक भीड़ है, किस रास्ते पर जाम है, कहां से होकर जा सकते हैं, पुलिस की सहायता श्रद्धालुओं को किस-किस प्वाइंट पर मिल सकती है समेत तमाम जानकारी श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा पुलिस मेले के बारे में अपने फेसबुक व इस्टाग्राम चैनल पर भी श्रद्धालुओं को मेले के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी।

    ऐसे करें चैनल को सबस्क्राइब

    तिगरी मेला जाने वाले नए यूजर वाटसएप पर स्टेटस आप्शन कर जाकर एक्सप्लोर आप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद सर्च आप्शन में अमरोहा पुलिस लिख कर सर्च करे। वहां अमरोहा पुलिस का चैनल सामने आएगा। जिसे सबस्क्राइब कर चैनल से जुड़ सकते हैं।

    मेले में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के भी दो ग्रुप बनाए

    तिगरी मेले में इस बार चार हजार से अधिक पुलिस कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। हालांकि वायरलेस सेट के साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी हैं। परंतु फिर भी वहां तैनात पुलिस कर्मियों के लिए दो वाटसएप ग्रुप बनाए गए हैं। सभी को उनसे जोड़ा गया है। मेले के पुलिस कंट्रोल रूप से कोई भी दिशा-निर्देश इस ग्रुप पर साझा किया जाएगा। ताकि मेले में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे।

    तिगरी मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं के सामने किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अमरोहा पुलिस का वाटसएप चैनल भी बनाया गया है। जिस पर श्रद्धालुओं को प्रतिदिन अपडेट की जाएगी।

    अमित कुमार आनंद, एसपी।