Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    22 राज्यों में साइबर क्राइम से लड़ रहे अमरोहा में तैयार हुए 'साइबर योद्धा'

    By Asif Ali Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:55 PM (IST)

    अमरोहा पुलिस ने साइबर अपराध से निपटने के लिए जून 2025 में एक अनूठी पहल की। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में 15 दिवसीय कार्यशाला में 22 राज्यों के 500 से अधिक युवाओं को साइबर योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये योद्धा अब अपने राज्यों में लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    22 राज्यों में साइबर अपराध से लड़ रहे अमरोहा में तैयार हुए योद्धा। जागरण

    आसिफ अली, अमरोहा । साइबर अपराध पुलिस और आम जनता के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती से पार पाने के लिए अमरोहा पुलिस ने जून 2025 में अनोखी पहल शुरू की थी। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में 15 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया था। जिसमें देश के 22 राज्यों के युवक-युवती व साइबर एक्सपर्ट ने प्रतिभाग कर न सिर्फ बढते साइबर अपराध पर चिंता जताई थी बल्कि इससे निपटने के गुर भी सीखे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    500 से अधिक युवा ने साइबर प्रहरी के रूप में प्रशिक्षण लिया था। साइबर अपराध कैसे रोकना है, ठगी की आशंका के दौरान क्या सावधानी बरतें, कहां व कैसे शिकायत दर्ज कराएं समेत तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर तकनीकि रूप से प्रशिक्षण दिया गया था। यह युवा अब उनके राज्यों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।

    देश में बढ़ रहे साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए अमरोहा पुलिस ने 16 से 30 जून तक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था।प्रदेश की पुलिस को ई-आफिस की सौगात देने वाले एसपी अमित कुमार आनंद की पहल पर यह आयोजन जिले की श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। देश के 22 राज्यों के 500 से अधिक युवाओं ने यहां प्रशिक्षण लेकर साइबर अपराधियों से तकनीकि रूप से लड़ने दक्षता हासिल की थी।

    नाम दिया गया साइबर योद्धा

    इन्हें साइबर योद्धा का नाम दिया गया था। ताकि वह लोगों को जागरूक करें तथा साइबर अपराध की घटनाएं होने पर उनका निदान कर सकें। यह आयोजन न सिर्फ सफल रहा था बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अमरोहा पुलिस की पहल की सराहना की गई थी। यूपी के साथ ही हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, केरल, आसाम, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उड़़ीसा, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश समेत सभी 22 राज्यों में अब यह साइबर योद्धा वहां की पुलिस के साथ स्कूल-कालेज व विभिन्न निजी संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं।

    कार्यक्रम का सफल आयोजन करने वाली सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि तीन महीना पहले संपन्न हुआ यह आयोजन अब देशभर में लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। यहां प्रशिक्षण लेने वाले युवक-युवतियां उनके राज्यों में लोगों को जागरूक कर साइबर अपराध से निपटने के तरीके बता रहे हैं। साइबर अपराध कार्यशाला के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अमरोहा पुलिस की सराहना की थी। आइजी रमित शर्मा व डीआइजी मुनिराज जी ने भी इस आयोजन में प्रतिभाग किया था।

    वाटसएप ग्रुप से जुड़े हैं सभी लोग

    प्रशिक्षण लेने वाले साइबर योद्धा एक वाटसएप ग्रुप से भी जुड़े हैं। इन सभी 22 राज्यों का एक वाटसएप ग्रुप भी संचालित है। जिसमें साइबर एक्सपर्ट के साथ ही पुलिस अधिकारी भी जुड़े हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए इसी ग्रुप पर जानकारी साझा की जा रही है।

    यदि कहीं किसी के सामने कोई दिक्कत आती है तो उसे ग्रुप पर साझा कर निदान कराया जाता है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर होने वाले आयोजन की जानकारी भी साझा की जाती है।

    साइबप अपराध रोकना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल है। जिले में संपन्न हुई कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था। अमरोहा पुलिस इसमें सफल भी हो रही है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा देश के कोने-कोने में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। -अमित कुमार आनंद, एसपी।