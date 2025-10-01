Language
    अमरोहा में नन्हेड़ा अल्यारपुर पंचायत में साप्ताहिक बाजार की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, DM के आदेश पर कराई गई पैमाइश

    By Rahul Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    अमरोहा के नन्हेड़ा अल्यारपुर में साप्ताहिक बाजार की जमीन पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन हटाएगा। पंचायत यहाँ 50 नई दुकानें बनाएगी और उनकी नीलामी करेगी जिससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की पैमाइश कर ली है और अवैध कब्जों को चिह्नित कर लिया है। जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी जिससे बाजार का विकास हो सके।

    नन्हेड़ा अल्यारपुर पंचायत में साप्ताहिक बाजार की जमीन से हटेगा अतिक्रमण।- सांकेति‍क तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम नन्हेड़ा अल्यारपुर के साप्ताहिक बाजार से अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बाजार की जमीन पर कई लोगों ने अवैध तरीके से बाजार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस जमीन पर 50 दुकानें बनाई जाएंगी। जिनकी नीलामी से पंचायत की आमदनी को बढ़ाया जाएगा। प्रशासन ने बाजार की जमीन की पैमाइश और अवैध कब्जे चिन्हित कर लिए हैं। जल्द ही उनको हटाने की कार्रवाई होगी।

    नन्हेड़ा अल्यारपुर पंचायत में ग्राम सभा की जमीन पर प्रत्येक शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। धीरे-धीरे लोग उसकी जमीन कब्जाते जा रहे हैं। अवैध तरीके से निर्माण कर लिया है। इसके अलावा पुलिस चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बाजार की जमीन पर ही बना है। इधर प्रशासन पंचायतों की आमदनी को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है।

    कुछ दिन पहले सीडीओ एके मिश्र ने डीपीआरओ पारूल सिसौदिया व बीडीओ नीरज गर्ग के साथ बाजार की जमीन का मौका मुआयना किया था। बाजार की जमीन पर पंचायती राज विभाग 50 दुकानें बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें 25 दुकानें नीचे बनेंगी और 25 दूसरी मंजिल पर बनेंगी। इसके बाद उनकी नीलामी की जाएगी। जिससे पंचायत आत्मनिर्भर बन सकेगी।

    डीएम निधि गुप्ता के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने बाजार की जमीन की पैमाइश का कार्य पूरा कर लिया है। अवैध अतिक्रमण को भी टीम ने चिन्हित किया है। जल्द ही उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी।

    बाजार की जमीन पर अच्छा मार्केट विकसित होगा। उसमें दुकानें बनाकर नीलाम की जाएंगी। इसके लिए जमीन की पैमाइश करवा दी गई है। अतिक्रमण को हटवाया जाएगा।- एके मिश्र, सीडीओ