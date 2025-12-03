जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस बार-बार समझा रही है कि इंटरनेट मीडिया पर आने वाले विज्ञापनों से सावधान रहें। इंटरनेट मीडिया की अन्य साइट पर भी समझदारी से काम करें। अंजान व्यक्ति से बैंक खाता संबंधी जानकारी साझा न करें तथा न ही किसी प्रकार की योजना के लालच में आएं। परंतु लोग नहीं मान रहे है। पिछले दिनों जिले में ऐसे ही कई मामले सामने आए थे।

डिडौली में महिला की लाटरी लगने का झांसा देकर पैसे ठगे गए थे तो हसनपुर में भी युवक के खाते से पैसे उड़ा दिए थे। फेसबुक हैक कर भी लोगों को शिकार बनाया गया था। कई मामलों में तो लोग लालचवश पैसे गंवा बैठा हैं। अमरोहा नगर में अब ऐसे ही दो मामले सामने आ चुके हैं।

पहले मामले में साइबर ठगों ने युवक को इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3.11 लाख रुपये ठग लिए तो दूसरे मामले में इंस्टाग्राम पर महिला के दोस्ती कर उसके खाते से 92 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही लोगों को सचेत रहने की चेतावनी भी दी है।



केस-1



अमरोहा। नगर के मुहल्ला बसावनगंज में अबू सुफियान का परिवार रहता है। सितंबर 2025 में उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर इंडिगो एयरलाइंस कंपनी में नौकरी के लिए एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन पर चार नंबर अंकित थे, जिन पर नौकरी के इच्छुल लोगों से काल करने के लिए लिखा था। अबू सुफियान ने इन नंबर पर संपर्क किया तो कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को इंडिगो एयरलाइंस का अधिकारी बताते हुए नौकरी लगवाने का विश्वास दिलाया था।

दोनों के बीच लगभग तीन महीना वाट्सएप काल पर बात होती रही।आरोपितों ने अबुसूफियान को झांसे में लेकर तीन महीना के भीतर यूपीआइ के माध्यम से अपने खातों में 3.11 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। परंतु अब चारों मोबाइल नंबर बंद हो गए। धोखाधड़ी का एहसास होने पर अबू सुफियान ने नगर कोतवाली में मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।



केस-2



अमरोहा। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला इस्लामनगर निवासी कारोबारी की पत्नी का इंस्टाग्राम अकाउंट है। 24 मार्च 2025 को उनके अकाउंट पर शाइस्ता परवीन नाम की आइडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने शाइस्ता परवीन को अकाउंट से जोड़ लिया। दोनों के बीच बातें होने लगीं। परंतु आरोपित महिला ने अपना नाम आयशा परवीन बताया था।

दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी हो गया था। लिहाजा वाट्सएप पर भी बात होने लगी। कारोबारी की पत्नी का बैंक खाता यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखा में है। जिस पर उनका मोबाइल नंबर भी दर्ज है। आरोप है कि शाइस्ता उर्फ आयशा परवीन ने कारोबारी की पत्नी को झांसे में ले लिया तथा कारोबार में पैसे लगाने का झांसा देकर 92 हजार 248 रुपये ट्रांसफर करा लिए।

इसके बाद शुऐब नाम का व्यक्ति ठगी की कोशिश कर रहा है। वह वाटएप पर मैसेज भेज कर झांसे में लेने की कोशिश कर रहा है। पीड़िता ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी जिस पर पुलिस ने इंस्टाग्राम आइडी यूजर शाइस्ता परवीन उर्फ आयशा परवीन और मोबाइल नंबर के आधार पर शुऐब नाम के व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।