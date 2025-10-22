Language
    हसनपुर में अवैंध खनन करने वाले को ग्रामीणों ने घेरा, धक्का मुक्की; घरों में धूल भरने से गुस्साए लोग

    By Asif Ali Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    अमरोहा के हसनपुर में दीपावली की रात अवैध खनन से परेशान ग्रामीणों ने खनन माफिया को घेर लिया। आरोप है कि खनन से घरों में धूल भर गई और रास्ते टूट रहे हैं। ग्रामीणों और माफिया के बीच झड़प हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत की चेतावनी दी है, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। दीपावली की रात को साफ स्वच्छ घरों में रात भर अवैध खनन के ट्रैक्टर टिपलर निकाल कर धूल भरने से गुस्साए लोगों ने अवैध खनन करने वाले व्यक्ति को अवैध खनन के ट्रैक्टर टिपलर समेत घेर लिया। चर्चा है कि इस दौरान खनन माफिया से लोगों ने तीखी नोक झोक करने के साथ ही धक्का-मुक्की भी की।

    हंगामा की वीडियो भी लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की है। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालांकि, बाद में कुछ लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला रफा दफा कर दिया।

    कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी एक खनन माफिया हसनपुर में रात दिन खनन कर रहा है। वह खुद को एक भाजपा के कद्दावर नेता के बेटे का पार्टनर बताता है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक क्षेत्र के करनखाल के रास्तों से अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर टिपलर निकालने से दीपावली पर साफ स्वच्छ एवं दीयों और झालरों से सजे हुए घरों में धूल घुस गई।

    उधर दीपावली की अंधेरी रात के सन्नाटे में ट्रैक्टरों की आवाज से लोग नींद तक नहीं ले पाए। लोगों का कहना है कि अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर टिपलर निकालने से गांव के रास्ते भी टूट रहे हैं। दिन निकलने पर लोगों ने एकत्र होकर खनन से भरे ट्रैक्टर को रोक लिया। ट्रैक्टर रोकने की सूचना मिलने पर खनन कराने वाला बोलेरो लेकर मौके पर पहुंच गया।

    लोगों ने हंगामा करते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाई। चर्चा है कि दौरान धक्का मुक्की भी की गई। ग्रामीणों ने आगामी संपूर्ण समाधान दिवस में मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करने की चेतावनी दी है। उधर हसनपुर क्षेत्र में अवैध रूप से खनन किए जाने के बावजूद संबंधित विभाग और पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है।

    सीओ दीप कुमार पंत का कहना है कि अवैध खनन करने का मामला संज्ञान में नहीं है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

    हसनपुर क्षेत्र में रात को खेतों में घनघना रही मशीनें

    तहसील क्षेत्र में अवैध खनन किए जाने का धंधा खूब फूल फल रहा है। रात भर खेतों में मशीनों के माध्यम से ट्रैक्टर टिपलर से बगैर किसी अनुमति के अवैध खनन किया जा रहा है। हसनपुर कोतवाली के साथ ही थाना रहरा, आदमपुर, सैदनगली क्षेत्र में भी धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है।

    अवैध खनन को लेकर हो चुकी है कार्रवाई

    अवैध खनन करने वालों के सामने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी नतमस्तक हैं। खनन करने वालों पर कार्रवाई के नाम पर कलम नहीं चल रही है। जबकि अवैध खनन कराने के मामले में बीते सप्ताह एसपी ने मुनव्वरपुर चौकी के प्रभारी व छह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही थाना प्रभारी को भी लाइन हाजिर किया था। हालात यह है कि जिलेभर में अवैध खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

     