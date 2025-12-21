हसनपुर के जंगल में छापामारी पर हैरान रह गए पुलिसवाले, कोहरे में धधक रही थी अवैध शराब की भट्ठी

जागरण संवाददाता, हसनपुर। रविवार सुबह आबकारी विभाग की टीम ने गंगा तटबंध किनारे के गांव दियावली खालसा के जंगल में कोहरे के दौरान छापेमारी की। यहां एक खेत में अवैध शराब की भट्ठी दहकती हुई मिली। हालांकि, आरोपित आबकारी टीम को देखकर मौके से फरार हो गए। मौके से 25 लीटर अवैध शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। उधर शराब बनाने के लिए खेत में छिपाकर रखा 400 लीटर लहन भी टीम ने बरामद करके नष्ट कर दिया है।