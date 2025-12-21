Language
    हसनपुर के जंगल में छापामारी पर हैरान रह गए पुलिसवाले, कोहरे में धधक रही थी अवैध शराब की भट्ठी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    अमरोहा के हसनपुर में आबकारी विभाग की टीम ने दियावली खालसा गांव के जंगल में छापेमारी कर अवैध शराब की भट्ठी पकड़ी। मौके से 25 लीटर अवैध शराब, शराब बनाने ...और पढ़ें

    अवैध शराब बनाने के उपकरण।

    जागरण संवाददाता, हसनपुर। रविवार सुबह आबकारी विभाग की टीम ने गंगा तटबंध किनारे के गांव दियावली खालसा के जंगल में कोहरे के दौरान छापेमारी की। यहां एक खेत में अवैध शराब की भट्ठी दहकती हुई मिली। हालांकि, आरोपित आबकारी टीम को देखकर मौके से फरार हो गए। मौके से 25 लीटर अवैध शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। उधर शराब बनाने के लिए खेत में छिपाकर रखा 400 लीटर लहन भी टीम ने बरामद करके नष्ट कर दिया है।

    कोहरे में जंगल में दहकती मिली अवैध शराब की भट्ठी

    सुबह सवेरे ही घने कोहरे में आबकारी टीम के छापेमारी करने से अवैध शराब बनाने वाले धंधाखोरों में हलचल मच गई है। आबकारी निरीक्षक रामकुमार यादव ने बताया कि दियावली खालसा में अवैध शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी की गई है। अज्ञात आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित का पता लगाया जा रहा है। इस मौके पर टीम में कांस्टेबल अनीस अहमद, राजेंद्र सिंह, अनिल कुमार यादव आदि मौजूद रहे।